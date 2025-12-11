IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Frequentis MCX: sicherheitskritische Kommunikation aus Österreich überzeugt in Europa

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Frequentis MCX: sicherheitskritische Kommunikation aus Österreich überzeugt in Europa

Eine effektive Zusammenarbeit von Einsatzkräften in Notfallsituationen kann maßgeblich über deren Bewältigung entscheiden. Die Basis hierfür ist immer ein möglichst umfassendes Bild der jeweiligen Lage. Genau hier setzt Frequentis Mission Critical Services (MCX) an - eine moderne Lösung, die Sprache, Daten und Multimedia in einem System bündelt. Da MCX flexibel über unterschiedliche Netze funktioniert (öffentliche Mobilfunknetze, private Netze oder Satellitenanbindungen) ermöglicht es Einsatzkräften, jederzeit zuverlässig miteinander zu kommunizieren. Doch dabei bleibt es nicht: Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste oder Bahnpersonal profitieren von Echtzeit-Lagebildern, Push-to-Talk, Videostreams und einem sicheren Datenaustausch.

Die Frequentis AG (WKN, A2PHG5. ISIN, ATFREQUENT09) bietet ein End-to-End-System auf Basis des MCX-Standards an, das Leitstellen die Steuerung der Kommunikation erlaubt, Einsatzkräfte mit der Gesamtlage verbindet und unterschiedliche Netze zu einer einheitlichen Plattform zusammenführt. Apps für Smartphones, Multimedia-Handling und Mobile Device Management sorgen außerdem dafür, dass alle wichtigen Informationen jederzeit verfügbar sind. Frequentis Ziel ist es dabei, ältere Systeme wie TETRA oder GSM-R im Bahnsektor abzulösen und den Übergang zu 5G-basierten Lösungen wie eben MCX oder FRMCS für die Eisenbahn (Future Railway Mobile Communication System) zu unterstützen.

Praxisbeispiele: MCX bereits europaweit im Einsatz

Schon jetzt wird MCX in Europa Schritt für Schritt umgesetzt. In Großbritannien kooperiert Frequentis beispielsweise mit IBM beim Emergency Services Network (ESN) des britischen Innenministeriums. Dieses Netzwerk wird mehr als 300.000 Einsatzkräften Sprach-, Video- und Datenkommunikation bereitstellen. Zusätzlich wird es die Koordination verbessern und die Schnelligkeit und Sicherheit in Einsatzszenarien erhöhen.

Auch in Österreich testet die ÖBB-Infrastruktur AG das Frequentis-MCX-System, um sich auf eine zukünftige 5G-basierte Kommunikation vorzubereiten. Ein weiteres Beispiel ist die Schneebergbahn in Niederösterreich, welche über ein leistungsfähiges MCX-System verfügt und damit die Betriebskommunikation über ein 4G-Netz abwickelt.

Darüber hinaus demonstriert Frequentis die europaweite Interoperabilität von MCX in gleichzeitigen Trials in Deutschland, Italien, Schweden und den Niederlanden. Im Rahmen des EU Critical Communication System (EUCCS) leitet die Frequentis AG eines von vier Konsortien, um sicherzustellen, dass verschiedene nationale Netze und Systeme nahtlos zusammenarbeiten.

Ein weiterer Meilenstein folgte im Juni 2025: Frequentis wurde mit dem International Critical Communications Award (ICCA) in der Kategorie Best MCX Product or Solution of the Year für sein MissionX Android Software Development Kit ausgezeichnet. Dies ist die weltweit erste vom Global Certification Forum zertifizierte Client-Plattform für Mission Critical Services.

Damit demonstriert Frequentis, wie MCX Einsatzkräfte vernetzt, die Reaktionsfähigkeit erhöht und unterschiedliche Systeme zu einer einzigen, zuverlässigen Kommunikationsplattform zusammenführt. Zunächst in Europa, in einem späteren Schritt auch in anderen Märkten wie USA oder Asien.

Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09

www.frequentis.com

Land: Österreich

