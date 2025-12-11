IRW-News: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty schließt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 103,5 Millionen US-Dollar ab

IRW-PRESS: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty schließt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 103,5 Millionen US-Dollar ab

Vancouver, British Columbia - 11. Dezember 2025 Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE American: GROY) freut sich, den Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Angebots (das Angebot) von Stammaktien des Unternehmens bekannt zu geben. Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen auf Bought-Deal-Basis 25.875.000 Stammaktien (die Stammaktien) ausgegeben, darunter 3.375.000 Stammaktien aufgrund der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, zu einem Preis von 4,00 US-Dollar pro Aktie, was einem Bruttoerlös von insgesamt 103,5 Millionen US-Dollar entspricht.

Das Angebot wurde gemäß einer Zeichnungsvereinbarung vom 8. Dezember 2025 zwischen dem Unternehmen und einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets und RBC Capital Markets als gemeinsame Konsortialführer abgeschlossen.

Wie am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös aus dem Angebot zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung der Gegenleistung für den Erwerb einer bestehenden Royalty auf der Mine Pedra Branca von BlackRock World Mining Trust plc (der Erwerb) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Pedra Branca ist eine in Betrieb befindliche Kupfer- und Goldmine in Brasilien, die derzeit im Besitz einer Tochtergesellschaft der BHP Group Limited ist und von dieser betrieben wird.

Das Angebot wurde in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec und Nunavut mittels eines Prospektnachtrags zum kanadischen Kurzprospekt der Gesellschaft vom 2. August 2024 durchgeführt. Das Unternehmen hat außerdem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eine Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-280817) eingereicht, die von der SEC am 2. August 2024 für wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag und ein begleitender Basisprospekt (die Teil der Registrierungserklärung sind) in Bezug auf das Angebot wurden bei der SEC eingereicht. Diese Dokumente können kostenlos über das System für die elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage (SEDAR+) unter www.sedarplus.ca und über das System der SEC für die elektronische Datenerfassung, -analyse und -abfrage (EDGAR) unter www.sec.gov abgerufen werden. Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Basisprospekts, des vorläufigen Prospektnachtrags und des endgültigen Prospektnachtrags (nach Einreichung) sowie aller Änderungen an den Dokumenten ist in Kanada kostenlos erhältlich bei National Bank Financial Inc., 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca, bei BMO Nesbitt Burns Inc., Attn: Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, telefonisch unter (905)-791-3151 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca oder bei RBC Dominion Securities Inc., Attn: Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto, Ontario, M5J 0C2, telefonisch unter (416)-842-5349 oder per E-Mail an Distribution.RBCDS@rbccm.com, sowie in den Vereinigten Staaten bei der National Bank of Canada Financial Inc., Attn: Equity Capital Markets, 65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York, 10022, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca, von BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York, 10036, oder per E-Mail unter bmoprospectus@bmo.com, oder von RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098; Attn: Equity Syndicate, telefonisch unter (877)-822-4089 oder per E-Mail an equityprospectus@rbccm.com unter Angabe einer E-Mail-Adresse oder Anschrift, je nach Bedarf. Das Angebot erfolgte auch auf der Grundlage einer Privatplatzierung in anderen internationalen Jurisdiktionen unter Berufung auf geltende Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaates oder dieser Jurisdiktion unzulässig wäre. Nach Abschluss des Angebots hatte das Unternehmen 223.375.625 Stammaktien im Umlauf.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in erster Linie Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Kontakte bei Gold Royalty Corp

Jackie Przybylowski

Vice President, Capital Markets

Tel.: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der geplanten Akquisition. Solche Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, glauben, planen, voraussehen oder ähnlichen Begriffen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, darunter die Annahme, dass die Bedingungen für die geplante Akquisition rechtzeitig erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Möglichkeit, dass die geplante Akquisition nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig erfüllt werden, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen öffentlich eingereichten Dokumenten aufgeführt sind, die unter den Profilen des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen, Prospekten und Prospektzusätzen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

