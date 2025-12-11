Kreml nach Bericht über US-Plan offen für Investitionen

Moskau, 11. Dez (Reuters) - Russland zeigt sich nach einem Medienbericht über einen US-Friedensplan für die Ukraine offen für ausländische Investitionen.

"Wir sind an einem Zufluss ausländischer Investitionen interessiert", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Moskau werde sich jedoch nicht an einer "Megafon-Diskussion" über irgendwelche Pläne beteiligen. Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte berichtet, der von der Regierung von US-Präsident Donald Trump ausgearbeitete Plan sehe Investitionen in den russischen Sektor für seltene Erden und Energie vor. Zudem solle die Wiederherstellung der russischen Energielieferungen nach Europa vorgeschlagen werden.

Darüber hinaus würden US-Unternehmen 200 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Staatsvermögen für Projekte in der Ukraine nutzen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hatten viele westliche Investoren Russland verlassen. Westliche Staaten verhängten zudem umfassende Sanktionen gegen die russische Wirtschaft. Europa will Importe von russischem Öl und Gas vollständig beenden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch erklärt, die Ukraine habe sich in Gesprächen mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner über Kernpunkte eines Wiederaufbauplans nach dem Krieg geeinigt.

