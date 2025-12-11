Merz: Trump will bei Ukraine-Krieg Weg mit Europa gehen

Berlin, 11. Dez (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz ist nach eigener Darstellung davon überzeugt, dass US-Präsident Donald Trump einen Frieden in der Ukraine mit den Europäern zusammen erreichen will.

Das Telefonat, das er und die europäischen Verbündeten am Mittwoch mit Trump geführt hätten, sei konstruktiv gewesen, sagte Merz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. Er habe den Eindruck, dass Trump den Weg mit den Europäern gehen wolle. Es werde über das Wochenende weitere Gespräche und Anfang der kommenden Woche womöglich ein Treffen geben, sagte Merz.

Bei dem Telefonat, das er mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer mit Trump geführt habe, sei ein neuer Vorschlag der Europäer für eine Waffenruhe in der Ukraine vorgelegt worden, sagte Merz weiter. "Es geht hier vor allem um die Frage, welche territorialen Zugeständnisse die Ukraine bereit ist zu machen." Diese Frage könne aber nur der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und insofern das ukrainische Volk beantworten, betonte der Kanzler. Es werde am Wochenende weitere Gespräche geben. "Und dann wird es möglicherweise zu Beginn der nächsten Woche hier in Berlin ein Treffen geben."

Ob die US-Regierung daran teilnehmen werde, hänge vom Verlauf der weiteren Gespräche ab, führte der Kanzler aus. "Ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass uns das gelingt", sagte Merz. "Und ich habe aus diesem Telefongespräch mit Präsident Trump gestern den festen Eindruck mitgenommen, dass er bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen." Trump wisse, dass die Europäer mit ihren Interessen gehört werden müssten. "Und das haben wir ihm in dem Telefonat gestern deutlich gemacht", sagte Merz. "Und das war in dieser Hinsicht ein wirklich sehr konstruktives Telefonat, wo auch die gegenseitigen Positionen klar wurden und auch gegenseitiger Respekt zum Ausdruck kam."

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)