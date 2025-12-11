ORACLE enttäuscht | KI Story gespalten | Zölle pushen Inflation

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die S&P-500-Futures drehen nach unten, nachdem der Markt gestern noch knapp an einem neuen Rekordhoch vorbeischrammte. Auslöser ist vor allem die massive Enttäuschung über Oracle: Die Aktie stürzt nach schwachen Cloud-Umsätzen und höherer Ausgabenprognose über 13 Prozent ab und zieht das gesamte KI-Segment mit nach unten. Nvidia, AMD und CoreWeave handeln vorbörslich schwächer, weil der Markt nun stärker hinterfragt, wie schnell sich milliardenschwere KI-Investitionen auszahlen. Damit verpufft ein Teil der Dynamik, die die Federal Reserve am Vortag ausgelöst hatte – mit ihrer dritten Zinssenkung und dem Signal, dass eine erneute Anhebung vom Tisch ist. Powell betonte zugleich, dass Trumps Zollpolitik Inflationsdruck erzeugt habe. Während die großen Indizes gestern allesamt zulegen konnten und der Russell 2000 sogar ein Rekordhoch erreichte, mahnen einige Strategen zur Vorsicht: Die Fed bleibt abwartend, die Zinsreise könnte länger dauern als der Markt hofft. Auch heute stehen Oracle erneut im Fokus, nachdem die Aktie vorbörslich ein neues Tief markierte und Analysten ihre Kursziele reihenweise senkten.



00:00 Intro

00:09 Überblick

01:49 Stimmungsbild | FED Zinssenkung

03:39 Oracle: Aktie sinkt nach Ausgabenprognose

07:35 Eli Lilly: Medikamentenstudie positiv

10:08 Oracle | Sienna | Adobe

12:56 Analysten: Oracle | Adobe | Synopsis u.m.

19:47 USA: Renditen im Rückwärtsgang | Zölle

21:48 Deutschland: Immobilien-Sektor

23:12 Heute Abend | Meldungen: Uber | Boeing | Deere



