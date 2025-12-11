Preisträger des Global Prize for Innovation in Water bekannt gegeben

Die Stadt Jeddah war heute Schauplatz eines bedeutenden globalen Ereignisses: Die Gewinner des Global Prize for Innovation in Water wurden in seiner dritten Auflage bekannt gegeben, womit eine hochkarätige Veranstaltung zu Ende ging, die die Aufmerksamkeit der internationalen Wasserwirtschaft auf sich gezogen hatte. Die Gewinner wurden im Rahmen der Eröffnungszeremonie der vierten Ausgabe der Innovation Driven Water Sustainability Conference (IDWS2025) bekannt gegeben.

Im Rahmen der Zeremonie wurden die Namen von 14 Gewinnern bekannt gegeben. Ihre innovativen Lösungen erfüllten erfolgreich die strengen Kriterien der internationalen Jury. Mit einem Gesamtpreisgeld von 10 Millionen Dollar über alle Phasen hinweg würdigt der Preis außergewöhnliche Leistungen bei der Umsetzung von Forschungsideen in praktische, realitätsnahe Wassertechnologien.

Die beiden Hauptpreise wurden in diesem Jahr an HanQing Yu aus China, die den Grand Impact Award erhielt, und an Guihua Yu aus den Vereinigten Staaten, die den Grand Discovery Prize erhielt, verliehen.

Darüber hinaus wurden 12 Gewinner in den verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehörten Charlie Norton, Premlal Balakrishna Pillai, Omar Daoud und Felipe Torres aus dem Vereinigten Königreich, Jianan Gao aus Hongkong, China, John Gradek, Hamidreza Samouei und Andrew Schevets aus den Vereinigten Staaten, Elena Campos und Ines Larrea aus Spanien, Walid Soufi aus der Türkei und Abrar Zafar aus Saudi-Arabien.

Die heutige Preisverleihung bildete den Höhepunkt einer Wettbewerbsphase, an der 36 Finalisten aus 22 Ländern teilnahmen, darunter renommierte Universitäten, fortschrittliche Forschungszentren und führende Technologieunternehmen. Die ausgezeichneten Innovationen umfassten sechs Schlüsselbereiche, die für die Zukunft des Wassersektors von entscheidender Bedeutung sind: Fortschrittliche Wasseraufbereitungstechnologien, Verbesserung der Wasserqualität und Wiederverwendung, Kreislaufaufbereitung und Technologien zur vollständigen Abwasservermeidung, digitale Modelle, Prozessoptimierung und Automatisierung, nachhaltige Wasseraufbereitung und Umweltschutz sowie kosteneffiziente Abwasseraufbereitungstechnologien.

Die internationale Jury, bestehend aus 28 Experten aus 12 Ländern, lobte das hohe Niveau der eingereichten Beiträge und hob hervor, dass die Gewinnerlösungen eine hohe wirtschaftliche Machbarkeit, positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Fähigkeit zur Bewältigung globaler Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasserknappheit und Klimawandel aufweisen.

