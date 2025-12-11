W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Selenskyjs cleverer Schachzug

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Selenskyjs cleverer Schachzug:

T"rump geht es (.) nicht um die Demokratie, sondern nur darum, Druck auf Selenskyj aufzubauen. (.) Selenskyj ist allerdings etwas cleverer, als das Trump vielleicht erwartet hat. Er dreht den Spieß um, indem er von Amerika (und Europa) Sicherheit zur Durchführung der Wahlen verlangt. Das ist angesichts der Lage, in der sich die Ukraine befindet, eine legitime Forderung, und sie bringt das Thema Sicherheitsgarantien wieder auf den Tisch, das Trump zu stark vernachlässigt. (.) Das bedeutet nicht, dass Wahlen der Ukraine nicht guttäten. Wenn es einen Weg gibt, sie rechtlich und praktisch ordentlich durchzuführen, dann sollte das Land diesen Schritt wagen. (.) Ihre Bürger verdienen einen politischen Wettstreit darüber, und eine frisch legitimierte Führung könnte sie besser durchsetzen."/DP/jha

