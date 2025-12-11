W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Katherina Reiche

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Katherina Reiche:

"Wirtschaftsministerin Katherina Reiche versteht sich zunehmend als das neoliberale Gewissen der Bundesregierung und mischt sich in Themen ein, die außerhalb ihrer eigentlichen Ressortverantwortung liegen. Opposition innerhalb der Regierung zu spielen, geht auf Dauer nicht gut. Das hat das Schicksal der Ampel-Koalition gezeigt. Daher wäre die ungelenk agierende Ministerin gut beraten, sich auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu konzentrieren, statt sich auf sozialpolitischen Spielfeldern zu tummeln."/yyzz/DP/nas

