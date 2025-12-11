

EQS-Media / 11.12.2025 / 09:30 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID Group AG (REPLOID): Hauseigener Dünger AgriVio in der Betriebsmittelliste Deutschland

AgriVio ist ein Premiumdünger, hergestellt aus Insektenfrass

Aufnahme von AgriVio in die Betriebsmittelliste Deutschland bestätigt die Verwendbarkeit in der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland

Wels, 11. Dezember 2025 – Mit AgriVio bietet REPLOID einen organischen Premiumdünger für die Landwirtschaft an, der vollständig aus natürlichen Kreisläufen stammt. AgriVio wird aus Insektenfrass hergestellt. Dabei handelt es sich um ein natürliches Gemisch aus Ausscheidungen von Insektenlarven, Resten des Futtersubstrats aus der Insektenmast und den während des Wachstums abgestreiften Chitinhäuten der Larven.

Der organische Dünger ist reich an wichtigen Pflanzennährstoffen wie Stickstoff, Phosphor und Kalium (NPK) sowie weiteren Bestandteilen wie Magnesiumoxid und Schwefel. Durch seine biostimulierende Wirkung fördert AgriVio das Pflanzenwachstum auf natürliche Weise. In Form von Pellets oder Granulat ist das Produkt ein organischer Langzeitdünger. Er versorgt Pflanzen langfristig mit Nährstoffen während das Risiko von Überdüngung und Nährstoffauswaschung im Vergleich zu mineralischen Düngern sinkt.

Das deutsche Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet, hat AgriVio geprüft und in die Betriebsmittelliste Deutschland aufgenommen. Damit ist offiziell bestätigt, dass AgriVio in der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland verwendet werden darf.

Für die Aufnahme in die Betriebsmittelliste Deutschland wurden die folgenden Prüfungsstandards erfüllt:

EU Öko Rechtsvorschriften

Demeter International

Demeter Deutschland

Betriebsmittelliste Deutschland

Biokreis Deutschland

Bioland Deutschland

Naturland Deutschland

Gäa Deutschland

Philip Pauer, CEO von REPLOID: „AgriVio ist ein hervorragender Dünger und bestätigt einmal mehr, dass die Natur viele Lösungen bereithält – man muss nur genau hinsehen.“

Über die REPLOID GROUP AG

Die REPLOID Group AG („REPLOID“) stellt hochwertige Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

Mit dem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID eine auch ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Das Modell der Gruppe ermöglicht es, Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel effizient zu verwerten und zentrale Ressourcen nachhaltig zu schonen.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt rund 80 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Umwelt

11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Maria-Theresia-Straße 53 4600 Wels Österreich Telefon: +43 660 / 776 50 40 E-Mail: office@reploid.eu Internet: reploid.eu ISIN: AT0000A3HRX5 Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2243544

Ende der Mitteilung EQS-Media

2243544 11.12.2025 CET/CEST