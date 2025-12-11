ROUNDUP 2: Oracle enttäuscht trotz hohen Wachstums im KI-Geschäft - Aktie fällt

(neu: Kurs)

AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Oracle wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den hohen Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren. Die seit Wochen unter Druck stehende Aktie rutschte kräftig ab.

Zuletzt sackte das Papier gut 14 Prozent auf 191 US-Dollar, im Tief hatte der Kurs gar 16,5 Prozent eingebüßt. Damit gingen zwischenzeitlich über 100 Milliarden Dollar Marktwert in Luft auf. Die Aktie lag fast wieder auf dem Niveau von Mitte Juni, bevor der KI-Boom den Kurs merklich nach oben hievte. Im September war die Aktie nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres sprunghaft bis auf fast 350 Dollar geklettert.

Der Börsenwert kratzte damals an der Marke von einer Billion Dollar. Unternehmensgründer und Vorstandmitglied Larry Ellison, der rund 40 Prozent der Anteile hält, hatte nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zwischenzeitlich Tesla -Chef Elon Musk an der Spitze der weltweit reichsten Menschen abgelöst. Zuletzt lag der Börsenwert inklusive des Kursrutschs am Donnerstag noch bei rund 548 Milliarden Dollar.

Kurzfristig dürften Oracle-Aktien weiter unter Druck stehen, schrieb Barclays-Analyst Raimo Lenschow. Das solide zweite Quartal habe Fortschritte gezeigt, aber in Schlüsselbereichen enttäuscht. Künftig dürften Fragen rund um die Finanzierung von Vorhaben und Klumpenrisiken auf Kundenseite an Gewicht gewinnen. Zwar sei das Management diese direkt angegangen, habe daneben aber auch neue Fragen aufgeworfen rund um geplante Beteiligungsmodelle von Kunden im Technikausbau.

Oracle ist zwar bisher vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat sich aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing breitgemacht, also dem Betrieb und der Bereitstellung von Software und Rechenleistung aus dem Netz. Der Konzern will vor allem im großen Stil ins Geschäft mit der Infrastruktur dafür - sprich Rechenzentren - einsteigen und damit vom KI-Boom profitieren.

Im zweiten Geschäftsquartal zog der Umsatz mit Cloudservices insgesamt um rund ein Drittel auf knapp acht Milliarden Dollar an. Davon kamen bereits 4,1 Milliarden Dollar aus dem Geschäft mit Rechenzentren (IaaS - Infrastructure as a Service), ein Plus von sogar rund zwei Drittel. Analysten hatten sich im Schnitt aber bei beidem mehr ausgerechnet.

Der Konzernerlös insgesamt stieg währungsbereinigt um 13 Prozent. Die Softwareerlöse gingen um währungsbereinigt fünf Prozent zurück. Da die Kosten etwas stärker als der Umsatz anzogen, legte der operative Gewinn bereinigt um Sonderposten auf dieser Basis um neun Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar zu.

Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26, das im Mai endet, rechnet Oracle jetzt mit Investitionen von rund 50 Milliarden Dollar und damit 15 Milliarden mehr als im September. Angesichts hoher Schulden müssen diese Investitionen sich auch rentieren. Den gesamten ausstehenden Vertragsbestand bezifferte Oracle Ende November auf 523 Milliarden Dollar - dank des Auftragsbooms mit Rechenzentren mehr als fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Oracle ist Teil des von US-Präsident Donald Trump groß ins Schaufenster gestellten KI-Ausbauprogramms Stargate, zusammen mit ChatGPT-Erfinder OpenAI und dem japanischen Tech-Investor Softbank .

Generell herrscht bei Anlegern die Sorge, dass sich die Konzerne beim Aufbau der für den KI-Betrieb nötigen Infrastruktur finanziell übernehmen. Für Rechenzentren und die darin notwendigen KI-Chips sollen allein in den USA Hunderte von Milliarden Dollar ausgegeben werden - mit unklaren Erfolgsaussichten und in einem hitzigen Konkurrenzkampf.

So muss sich Oracle im Infrastrukturgeschäft mit den Platzhirschen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) messen, die alle tiefe Taschen haben.

Am Markt befeuerten die Resultate von Oracle zunächst die skeptische Stimmung um vom KI-Hype aufgeheizte Aktienbewertungen. In Asien belastete das vor allem Technologiewerte. Auch der deutsche Leitindex Dax war zunächst etwas unter Druck, stand zum Handelsschluss aber wieder komfortabel in der Gewinnzone, nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial ein weiteres Rekordhoch markierte.

SAP -Papiere hatten nach europäischem Handelsbeginn anfangs mehr als vier Prozent eingebüßt, zum Xetra-Schluss dämmten die Aktien das Minus aber deutlich auf rund 0,8 Prozent ein. Die Walldorfer haben kein nennenswertes Geschäft mit Recheninfrastruktur, sind aber wie Oracle auch im Bereich von Unternehmenssoftware unterwegs. Eine Zurückhaltung von Kunden hier könnte den Dax-Primus vor allem im Schlussquartal bremsen, dem saisonal mit Abstand wichtigsten Jahresviertel./men/zb/jha/