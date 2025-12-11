Schweizer Notenbank belässt Leitzins bei null Prozent

Zürich, 11. Dez (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verzichtet trotz der schwächelnden Schweizer Wirtschaft und der niedrigen Inflation auf eine weitere geldpolitische Lockerung.

Der SNB-Leitzins bleibe unverändert bei null Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Dies ist das tiefste Niveau aller größeren Währungsräume. Die SNB bekräftigte ihre Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen. Von der Nachrichtenagentur Reuters im Vorfeld der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB befragte Ökonomen hatten fast einhellig prognostiziert, dass die Währungshüter am Nullzins festhalten werden.

Die jährliche Inflationsrate sank im November auf null Prozent und lag damit am unteren Ende des SNB-Zielkorridors von null bis zwei Prozent. Die Inflation sei in den vergangenen Monaten zwar leicht tiefer ausgefallen als erwartet, hieß es in der Mitteilung weiter. In der mittleren Frist sei der Inflationsdruck gegenüber der letzten Lagebeurteilung aber praktisch unverändert. Für das laufende Jahr rechnet die SNB weiter mit einer Teuerung von 0,2 Prozent. Im kommenden Jahr werden neu 0,3 (bisher: 0,5) Prozent erwartet und für 2027 neu 0,6 (0,7) Prozent.

Die Geldpolitik trage dazu bei, die Inflation im Bereich der Preisstabilität zu halten und die Wirtschaftsentwicklung zu stützen. Die Nationalbank werde die Lage weiter beobachten und die Geldpolitik wenn nötig anpassen, um die Preisstabilität sicherzustellen.

Die Schweizer Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal um 0,5 Prozent. Hintergrund war dabei auch der Zollstreit mit den USA. Doch im November erzielte die Schweiz eine Einigung, die den Druck auf die Exportwirtschaft mindern dürfte. Die USA hatten die zusätzlichen US-Zölle auf Schweizer Waren auf 15 Prozent von den ursprünglich verhängten 39 Prozent gesenkt. "Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz haben sich mit den tieferen US-Zöllen und einer etwas besseren internationalen Entwicklung leicht aufgehellt", erklärte die SNB.

Das dreiköpfige SNB-Direktorium entscheidet in der Regel viermal jährlich gegen Ende des Quartals über die Zinsen: Die nächste geldpolitische Lagebeurteilung ist für den 19. März anberaumt. Derzeit erwartet eine Mehrheit von Volkswirten, dass die SNB ihren Leitzins bis Ende 2026 stabil halten wird.

Am Vortag hatte die US-Notenbank ihren Leitzins trotz fehlender Konjunkturdaten zum dritten Mal in Folge gesenkt. Er wurde am Mittwoch erneut um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent heruntergesetzt. Die Notenbank signalisierte nun eine Pause ihres Lockerungskurses, da klarere Signale vom Arbeitsmarkt abgewartet werden müssten und die Inflation "etwas erhöht" bleibe.