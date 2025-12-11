Studie: Deutschland hat Investitionslücke von 465 Mrd Euro bei Infrastruktur

Berlin, 11. Dez (Reuters) - Deutschland müsste einer Studie zufolge bis 2035 rund 1,7 Billionen Euro in seine Infrastruktur investieren.

Die Summe entspreche jährlichen Ausgaben von durchschnittlich 170 Milliarden Euro, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Schätzung des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht. Trotz bereits geplanter Vorhaben bleibe eine erhebliche Investitionslücke von rund 465 Milliarden Euro. Die Schätzung deckt die Bereiche Energie, Klimaschutz, Transport, Digitalisierung, Abwasser, Gebäude und die Transformation der Industrie ab.

Knapp die Hälfte des geschätzten Bedarfs entfällt demnach auf die Energieinfrastruktur und die grüne Transformation mit 835 Milliarden Euro. Genau in diesem Bereich klafft der Studie zufolge mit rund 300 Milliarden Euro auch die größte Finanzierungslücke. "Dabei ist das eine entscheidende Stellschraube auf dem Weg zur Klimaneutralität", sagte Anna-Katharina Wichmann, Commercial Director bei Allianz Trade für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Ein weiterer großer Posten ist die Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Um die notwendigen Renovierungen und Energieeffizienzsteigerungen zu finanzieren, seien bis 2035 Investitionen von 595 Milliarden Euro erforderlich. Nach derzeitiger Planung fehlten hier jedoch 165 Milliarden Euro. "Die Dekarbonisierung des Gebäudesektors ist ein weiteres dickes Brett, das gebohrt werden muss", erklärte Wichmann. "Je früher es angegangen wird, desto besser."

Allein im Industriesektor erfordere die grüne Transformation in den kommenden zehn Jahren Investitionen von mindestens 29 Milliarden Euro. Die Expertin sieht hier auch die Firmen in der Pflicht. "Nicht nur die Politik muss jetzt wichtige Weichen für die Zukunft stellen, sondern auch die Unternehmen, die ihre Produktionsprozesse umstellen müssen", sagte Wichmann.

