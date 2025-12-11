Studienerfolg: Neues Lilly-Medikament senkt Gewicht - Knieschmerz verringert

INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Lilly hat mit einer Weiterentwicklung seiner Gewichtssenker in klinischen Tests einen Erfolg erzielt. Der Wirkstoff Retatrutid bewirkte bei den Studienteilnehmern und -teilnehmerinnen bei Vergabe der höchsten Dosis binnen 68 Wochen eine Gewichtsabnahme von mehr als 23 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit könnte das Mittel zu einem der schlagkräftigsten Medikamente zur Gewichtsreduktion werden, das es gibt. Die Aktie des Pharmakonzerns, der derzeit vor allem mit seinem Gewichtssenker Ozempic Erfolge feiert, zog vorbörslich an.

In der Studie der fortgeschrittenen Phase III wurde zudem die Wirksamkeit bei Kniearthrose getestet, einer Erkrankung, die meist eng mit krankhaftem Übergewicht (Adipositas) verbunden ist. Laut einer Fragebogenumfrage verzeichneten die Teilnehmer eine Verringerung der Knieschmerzen um mehr als 62 Prozent.

Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen von Analysten. Branchenkenner hatten einen Gewichtsverlust von etwa 20 bis 23 Prozent erwartet und eine Verringerung der Knieschmerzen um mindestens 50 Prozent. Einige Patienten hätten so viel Gewicht verloren, dass sie sich entschlossen, aus der Studie auszusteigen, hieß es von Lilly. Der Konzern zeigte sich zuversichtlich, dass das Medikament eine wichtige Behandlungsoption für übergewichtige Menschen werden kann, die unter zahlreichen weiteren Komplikationen wie etwa Kniearthrose leiden. Im kommenden Jahr werden weitere Resultate erwartet.

Mit Blick auf das Konkurrenzprodukt Cagrisema vom dänischen Wettbewerber Novo Nordisk gaben unterdessen die JPMorgan-Analysten vorerst Entwarnung. Anders als befürchtet, übertrumpfe Retatrutid Cagrisema nicht sichtbar, sondern das Gewichtsabnahmeprofil beider Wirkstoffe sei ähnlich, hieß es. Für eine exakte Beurteilung sollten aber besser die im zweiten Quartal anstehenden Studiendaten von Lilly abgewartet werden, schrieben die Experten./tav/err/jha/