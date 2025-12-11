Dax-Unterstützung um 24.000 Punkte hält erneut - Entscheidung steht an

Dax-Widerstand 24.200 24.400 Dax-Unterstützung 24.000 23.900

Dax-Rückblick:

Der Dax legte gestern Abend nach der erwarteten US-Leitzinssenkung bis in den Bereich um 24.200 Punkte zu, gab aber diese Zugewinne heute Vormittag zwischenzeitlich schon wieder komplett ab und setzte an die 24.000er Marke zurück, bevor eine Erholung um über 100 Punkte einsetzte.

Dax-Ausblick:

Die wichtige Unterstützung um 24.000 Punkte (grün im Chart unten) wurde am Vormittag erneut bestätigt. Sollte diese Marke per Stundenschlusskurs unterboten werden, würde ein kurzfristiges Verkaufssignal generiert werden.

Bis dahin bleiben die Käufer vorerst weiter im Spiel, was eine mögliche Fortsetzung auf der Oberseite anbelangt. Allerdings sorgt Oracle (Aktie zweistellig im Minus vorbörslich) heute für eine gehörige Portion Unsicherheit. Auf der Oberseite ist der Index im Bereich der mittelfristigen Abwärtstrendlinie (grau im Chart unten) gedeckelt. Erst ein Ausbruch über diese Trendlinie generiert neues Aufwärtspotenzial für den Index.

Gelingt dieser Ausbruch, stünde einer Jahresendrally aus technischer Sicht wenig im Wege. Der heutige Nachmittag könnte hier entsprechend eine Vorentscheidung bringen.