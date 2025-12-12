Lufthansa im Fokus - Kepler rät zum Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa sind am Freitagmorgen mit fast 7 Prozent Kursplus der auffälligste Wert am deutschen Aktienmarkt gewesen. Mit 8,638 Euro erreichten die Papiere der Kranich-Airline das höchste Kursniveau seit August 2023. Analyst Marc Zeck setzte in seiner aktuellen Kaufempfehlung sogar ein Kursziel von 11 Euro und signalisiert damit eine mögliche Rückkehr an das Jahreshoch 2023.

Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken werde zunehmend attraktiv, schrieb Zeck. Trotz aller Probleme, wie dem Druck der Gewerkschaften oder dem Konkurrenzdruck im Nahen Osten, lasse sich das Potenzial kaum mehr ignorieren. Der Löwenanteil der Restrukturierung entfalle auf 2026. Das bedeute, dass frühzeitig erkannt werden könne, ob der Turnaround erfolgreich laufe.

Lufthansa-Aktien befinden sich seit der Corona-Zeit 2020 in einer breiten Bodenbildung zwischen 5 und 11 Euro - zuletzt allerdings mit steigender Tendenz. Von den einstigen Höchstkursen über 22 Euro sind sie allerdings noch meilenweit entfernt./ag/zb