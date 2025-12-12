W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Covestro auf 62 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 61 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Übernahme des Chemiekonzerns durch die Abu Dhabi National Oil Company dürften die verbleibenden Aktionäre herausgedrängt werden, schrieb Sebastian Bray am Freitag. Sein Kursziel passte er entsprechend an das von ihm erwartete Angebot an./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Covestro
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.

Das könnte dich auch interessieren

Ausblick
Analysten für Chemiewerte skeptisch für 2026gestern, 11:35 Uhr · dpa-AFX
Analysten für Chemiewerte skeptisch für 2026
Aromenhersteller
Symrise auf Tief seit 2019 - Givaudan nährt Geschäftssorgengestern, 12:20 Uhr · dpa-AFX
Symrise auf Tief seit 2019 - Givaudan nährt Geschäftssorgen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden