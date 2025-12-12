ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Munich Re auf 587 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 576 auf 587 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die Erkenntnisse vom Kapitalmarkttag der Münchner an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
