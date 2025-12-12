ANALYSE-FLASH: UBS senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel 425 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Glencore von 410 auf 425 Pence angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursanstieg von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Barmittelrenditen beim Bergwerkskonzern dürften in den kommenden zwei, bis drei Jahren wegen höherer Investitionen unter Druck geraten und im Vergleich zu Ölaktien weniger attraktiv sein, schrieb Myles Allsop am Donnerstagabend. Neben erheblichem Wertpotenzial durch eine mögliche Aufspaltung attestiert er Glencore mittel- bis langfristig Chancen durch eine Stärkung des Kupfergeschäfts. Kurzfristig aber seien Anleger hier mit Papieren von reinen Kupferkonzernen besser bedient./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------