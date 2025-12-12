W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Uhr
APA ots news: Finanzmarktstabilität im Blick: das neue OeNB-Dashboard zum Wohnimmobilienmarkt

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert auf  
ihrer 
Website das neue OeNB-Wohnimmobilien-Dashboard. Es bietet einen 
umfassenden, interaktiven Überblick über den österreichischen 
Wohnimmobilienmarkt. Das Dashboard richtet sich an Expert:innen, 
Banken, Investor:innen und die interessierte Öffentlichkeit und 
unterstützt sie dabei, Marktentwicklungen besser einzuschätzen. Im 
Rahmen ihrer Finanzmarktstabilitätsaufgaben stellt die OeNB somit 
eine zentrale Plattform für aktuelle Daten und Analysen bereit. 

OeNB startet interaktives Wohnimmobilien-Dashboard 

Die OeNB veröffentlicht heute ihr neues OeNB-Wohnimmobilien- 
Dashboard mit umfassenden Daten über diesen wichtigen Markt. Der 
Wohnimmobilien- und Finanzmarkt sind eng miteinander verknüpft, denn 
ein erheblicher Anteil der Kreditportfolios österreichischer Banken 
entfällt auf Wohnimmobilienkredite. Das Dashboard greift diese 
Verbindung auf und setzt die verfügbaren Daten in Kontext zur 
Finanzmarktstabilität. 

Es richtet sich an eine breite Zielgruppe: Expert:innen aus dem 
Bankensektor, Investor:innen, Journalist:innen sowie die 
interessierte Öffentlichkeit. Durch intuitive Visualisierungen und 
Bündelung von umfassenden Daten fördert die OeNB die Transparenz im 
österreichischen Wohnimmobilienmarkt. 

Inhalt des Dashboards 

Das Dashboard verwendet eine breite Definition des 
Wohnimmobilienmarktes, die alle Immobilien mit Wohnzweck umfasst - 
von Wohnungen bis zu Einfamilien- und Reihenhäusern. Der Fokus liegt 
auf Eigentumstransaktionen, Wohnimmobilien als Kreditsicherheit und 
Privatpersonen als Kreditnehmer:innen. Mietdaten werden nur am Rande 
berücksichtigt. 

Die Daten sind in vier Themenbereiche unterteilt: 

- 

Angebot: Umfang und Struktur der Bautätigkeit (Bestand, Abgänge, 
Fertigstellungen, Baubewilligungen) sowie die Entwicklung der 
Kostenkomponenten des Neubaus 

- 

Nachfrage: Private Haushalte als Eigennutzer:innen, 
Haushaltsentwicklung, Finanzierungskosten (Zinsen) und verfügbares 
Einkommen 

- 

Wohnimmobilienmarkt: Transaktionen als Indikator für Größe und 
Liquidität des Marktes, Wohnsitzmeldungen zur Nutzung und 
Wohnimmobilienpreise 

- 

Makroprudenzielle Analyse: Wohnimmobilienkredit-Daten, Daten zur 
Kreditqualität, Risikoindikatoren und Monitoring der FMSG-Leitlinie. 
(Finanzmarktstabilitätsgremium) 

Da zwischen den Segmenten Wechselwirkungen bestehen, sollten sie 
nicht isoliert, sondern gemeinsam betrachtet werden. 

Das Dashboard bündelt rund 10 verschiedene Quellen und stellt 
etwa 70 mengen- und preisbezogene Indikatoren bereit. Im Bereich der 
makroprudenziellen Analyse werden erstmals Kennzahlen in hoher 
Granularität bereitgestellt, mit Fokus auf die Kreditvergabestandards 
bei der privaten Wohnimmobilienfinanzierung. Unterstützt durch diese 
Informationen ist die OeNB in der Lage, potenzielle Risiken für die 
Finanzmarktstabilität frühzeitig zu erkennen. 

Funktionen und Features 

Alle Daten sind als Download verfügbar und werden durch 
interaktive Funktionen wie Zoom bei Zeitreihen, Tooltips mit 
Detailinformationen, Filterfunktionen und die Möglichkeit, Grafiken 
unmittelbar zu exportieren, ergänzt. Die Aktualisierung erfolgt 
quartalsweise. Zusätzlich bietet das Dashboard Infoboxen mit 
Definitionen, Datenherkunft und Berechnungsmethoden. 

Ausblick 

In Zukunft wird neben dem Wohnimmobilien-Dashboard ein jährlicher 
Marktbericht veröffentlicht. Für kommendes Jahr ist geplant, das 
Wohnimmobilien-Dashboard um die Thematik der Gewerbeimmobilien zu 
erweitern. Weitere Informationen zum Inhalt des Dashboards und zum 
Zusammenhang zwischen Wohnimmobilienmarkt und Finanzmarktstabilität 
finden Sie auf der OeNB-Website. 

APA

