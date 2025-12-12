APA ots news: Finanzmarktstabilität im Blick: das neue OeNB-Dashboard zum Wohnimmobilienmarkt

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert auf ihrer Website das neue OeNB-Wohnimmobilien-Dashboard. Es bietet einen umfassenden, interaktiven Überblick über den österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Das Dashboard richtet sich an Expert:innen, Banken, Investor:innen und die interessierte Öffentlichkeit und unterstützt sie dabei, Marktentwicklungen besser einzuschätzen. Im Rahmen ihrer Finanzmarktstabilitätsaufgaben stellt die OeNB somit eine zentrale Plattform für aktuelle Daten und Analysen bereit. OeNB startet interaktives Wohnimmobilien-Dashboard Die OeNB veröffentlicht heute ihr neues OeNB-Wohnimmobilien- Dashboard mit umfassenden Daten über diesen wichtigen Markt. Der Wohnimmobilien- und Finanzmarkt sind eng miteinander verknüpft, denn ein erheblicher Anteil der Kreditportfolios österreichischer Banken entfällt auf Wohnimmobilienkredite. Das Dashboard greift diese Verbindung auf und setzt die verfügbaren Daten in Kontext zur Finanzmarktstabilität. Es richtet sich an eine breite Zielgruppe: Expert:innen aus dem Bankensektor, Investor:innen, Journalist:innen sowie die interessierte Öffentlichkeit. Durch intuitive Visualisierungen und Bündelung von umfassenden Daten fördert die OeNB die Transparenz im österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Inhalt des Dashboards Das Dashboard verwendet eine breite Definition des Wohnimmobilienmarktes, die alle Immobilien mit Wohnzweck umfasst - von Wohnungen bis zu Einfamilien- und Reihenhäusern. Der Fokus liegt auf Eigentumstransaktionen, Wohnimmobilien als Kreditsicherheit und Privatpersonen als Kreditnehmer:innen. Mietdaten werden nur am Rande berücksichtigt. Die Daten sind in vier Themenbereiche unterteilt: - Angebot: Umfang und Struktur der Bautätigkeit (Bestand, Abgänge, Fertigstellungen, Baubewilligungen) sowie die Entwicklung der Kostenkomponenten des Neubaus - Nachfrage: Private Haushalte als Eigennutzer:innen, Haushaltsentwicklung, Finanzierungskosten (Zinsen) und verfügbares Einkommen - Wohnimmobilienmarkt: Transaktionen als Indikator für Größe und Liquidität des Marktes, Wohnsitzmeldungen zur Nutzung und Wohnimmobilienpreise - Makroprudenzielle Analyse: Wohnimmobilienkredit-Daten, Daten zur Kreditqualität, Risikoindikatoren und Monitoring der FMSG-Leitlinie. (Finanzmarktstabilitätsgremium) Da zwischen den Segmenten Wechselwirkungen bestehen, sollten sie nicht isoliert, sondern gemeinsam betrachtet werden. Das Dashboard bündelt rund 10 verschiedene Quellen und stellt etwa 70 mengen- und preisbezogene Indikatoren bereit. Im Bereich der makroprudenziellen Analyse werden erstmals Kennzahlen in hoher Granularität bereitgestellt, mit Fokus auf die Kreditvergabestandards bei der privaten Wohnimmobilienfinanzierung. Unterstützt durch diese Informationen ist die OeNB in der Lage, potenzielle Risiken für die Finanzmarktstabilität frühzeitig zu erkennen. Funktionen und Features Alle Daten sind als Download verfügbar und werden durch interaktive Funktionen wie Zoom bei Zeitreihen, Tooltips mit Detailinformationen, Filterfunktionen und die Möglichkeit, Grafiken unmittelbar zu exportieren, ergänzt. Die Aktualisierung erfolgt quartalsweise. Zusätzlich bietet das Dashboard Infoboxen mit Definitionen, Datenherkunft und Berechnungsmethoden. Ausblick In Zukunft wird neben dem Wohnimmobilien-Dashboard ein jährlicher Marktbericht veröffentlicht. Für kommendes Jahr ist geplant, das Wohnimmobilien-Dashboard um die Thematik der Gewerbeimmobilien zu erweitern. Weitere Informationen zum Inhalt des Dashboards und zum Zusammenhang zwischen Wohnimmobilienmarkt und Finanzmarktstabilität finden Sie auf der OeNB-Website. Weiterführender Link: Wohnimmobilien-Dashboard Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Mag.a Marlies Schroeder, MiM Telefon: (+43-1) 404 20-6900 E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at Website: https://www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0105 2025-12-12/11:58