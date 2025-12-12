W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: UNIQA erweitert medizinische Versorgung für Kinder in Wien

    Fünf Kinderarztzentren im Partnernetzwerk - eines davon ab  
sofort mit telemedizinischer Akutversorgung an Wochenenden, 
Feiertagen und nachts 

Wien (APA-ots) - UNIQA erweitert das Angebot für Familien: Ab sofort  
können Kinder in 
Wien im Rahmen von Akut-Versorgt auch telemedizinisch erstversorgt 
werden. Die Erweiterung erfolgt in Zusammenarbeit mit der 
Kinderarztpraxis NEST, die gemeinsam mit der Privatklinik Döbling 
seit Jahren die rasche Akutversorgung für Kinder sicherstellt. 

" Mit der telemedizinischen Erstversorgung schaffen wir eine noch 
schnellere, niederschwellige Hilfe für Familien - gerade in einer 
Zeit, in der Kinderarzttermine knapp und Ambulanzen überlastet sind 
", sagt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA 
Insurance Group AG . 

Zwtl.: Rasche telemedizinische Konsultation zu allen Wiener Akut- 
Versorgt-Zeiten 

Telemedizinische Konsultationen stehen nun Montag bis Donnerstag 
von 18:00 bis 08:00 Uhr, Freitag ab 16:00 Uhr bis 8:00 Uhr Montagfrüh 
sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen rund um die Uhr zur 
Verfügung. Eltern rufen wie gewohnt das UNIQA Kundenservice an. Ist 
eine Einschätzung ohne persönlichen Besuch möglich, erfolgt die 
medizinische Beratung per Telefon innerhalb von 30 Minuten nach 
Anmeldung via Webformular - schnell, unkompliziert und ohne Anfahrt. 
Die telemedizinische Erstversorgung wird über Medfinity, die 
Telemedizinplattform von Kinderarzt NEST, durchgeführt. 

Ideal ist die telemedizinische Beratung bei Fieber, Husten, 
Ohrenschmerzen, Hautausschlägen, Magen-Darm-Beschwerden, milden bis 
mittelgradigen Atemproblemen oder wenn Eltern unsicher sind, wie akut 
die Situation ist. 

Zwtl.: Die Leistungen der telemedizinischen Versorgung über Akut- 
Versorgt im Überblick: 

- Ärztliche Ersteinschätzung in Echtzeit 

- Telefonische Konsultation durch eine erfahrene Kinderärztin oder 
Kinderarzt 

- Digitale Ausstellung von Rezepten (e-Rezept), Überweisungen und 
Arztbriefen 

- Klare Empfehlung, ob ein persönlicher Besuch notwendig ist 

Wenn eine Untersuchung vor Ort erforderlich ist, erfolgt diese 
weiterhin in der Kinderarztpraxis NEST, Privatklinik Döbling - wie 
bisher im Rahmen von Akut-Versorgt. 

Auch abseits von Akut-Versorgt bietet UNIQA Kund:innen mit 
Privatarztversicherung telemedizinische Leistungen mit umfangreichen 
Servicezeiten von Montag bis Sonntag von 07:00 bis 22:00 in ganz 
Österreich. Die digitale Beratung durch Allgemeinmediziner:innen bei 
Mavie Telemed kann schnell und unkompliziert via myUNIQA gebucht 
werden. 

Zwtl.: Starkes Netzwerk für Kinder in Wien 

Insgesamt stehen in Wien bereits fünf Kinderarztzentren als UNIQA 
Medical Partner Center zur Verfügung: Kinderarzt NEST - Privatklinik 
Döbling sowie der Standort im 13. Bezirk, Kinderarztzentrum 
Glückskind , malacht | Kinderarzt - Gynäkologie - Allgemeinmedizin , 
MEDINO Gesundheitszentrum für Kind, Frau & Familie und feminin - 
Zentrum für Frau, Mutter & Kind . Die Zentren NEST, Glückskind und 
malacht bieten zusätzlich Wochenend- und Feiertagstermine an. 

Zwtl.: Akut-Versorgt seit 2017: 27.000 Erstversorgungen 
österreichweit 

" Unsere rund 1,4 Millionen Kundinnen und Kunden in der 
Krankenversicherung erwarten schnelle und qualitätsvolle Hilfe - 
genau das bietet Akut-Versorgt. Die telemedizinische Versorgung von 
Kindern in Wien ist ein wichtiger weiterer Schritt in unserem 
Gesundheitsnetzwerk ", so René Knapp . 

Der Zusatzbaustein Akut-Versorgt bietet UNIQA Kund:innen mit 
Sonderklasse- oder Privatarztversicherung eine medizinische 
Erstversorgung außerhalb der regulären Ordinationszeiten . Seit der 
Einführung 2017 wurden österreichweit bereits rund 27.000 
Akutversorgungen geleistet - vor allem bei Rücken-, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, Infekten, Magen-Darm-Beschwerden und kleineren 
Verletzungen. 

UNIQA Group 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In 
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA 
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

