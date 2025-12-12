APA ots news: UNIQA erweitert medizinische Versorgung für Kinder in Wien

Fünf Kinderarztzentren im Partnernetzwerk - eines davon ab sofort mit telemedizinischer Akutversorgung an Wochenenden, Feiertagen und nachts Wien (APA-ots) - UNIQA erweitert das Angebot für Familien: Ab sofort können Kinder in Wien im Rahmen von Akut-Versorgt auch telemedizinisch erstversorgt werden. Die Erweiterung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kinderarztpraxis NEST, die gemeinsam mit der Privatklinik Döbling seit Jahren die rasche Akutversorgung für Kinder sicherstellt. " Mit der telemedizinischen Erstversorgung schaffen wir eine noch schnellere, niederschwellige Hilfe für Familien - gerade in einer Zeit, in der Kinderarzttermine knapp und Ambulanzen überlastet sind ", sagt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG . Zwtl.: Rasche telemedizinische Konsultation zu allen Wiener Akut- Versorgt-Zeiten Telemedizinische Konsultationen stehen nun Montag bis Donnerstag von 18:00 bis 08:00 Uhr, Freitag ab 16:00 Uhr bis 8:00 Uhr Montagfrüh sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen rund um die Uhr zur Verfügung. Eltern rufen wie gewohnt das UNIQA Kundenservice an. Ist eine Einschätzung ohne persönlichen Besuch möglich, erfolgt die medizinische Beratung per Telefon innerhalb von 30 Minuten nach Anmeldung via Webformular - schnell, unkompliziert und ohne Anfahrt. Die telemedizinische Erstversorgung wird über Medfinity, die Telemedizinplattform von Kinderarzt NEST, durchgeführt. Ideal ist die telemedizinische Beratung bei Fieber, Husten, Ohrenschmerzen, Hautausschlägen, Magen-Darm-Beschwerden, milden bis mittelgradigen Atemproblemen oder wenn Eltern unsicher sind, wie akut die Situation ist. Zwtl.: Die Leistungen der telemedizinischen Versorgung über Akut- Versorgt im Überblick: - Ärztliche Ersteinschätzung in Echtzeit - Telefonische Konsultation durch eine erfahrene Kinderärztin oder Kinderarzt - Digitale Ausstellung von Rezepten (e-Rezept), Überweisungen und Arztbriefen - Klare Empfehlung, ob ein persönlicher Besuch notwendig ist Wenn eine Untersuchung vor Ort erforderlich ist, erfolgt diese weiterhin in der Kinderarztpraxis NEST, Privatklinik Döbling - wie bisher im Rahmen von Akut-Versorgt. Auch abseits von Akut-Versorgt bietet UNIQA Kund:innen mit Privatarztversicherung telemedizinische Leistungen mit umfangreichen Servicezeiten von Montag bis Sonntag von 07:00 bis 22:00 in ganz Österreich. Die digitale Beratung durch Allgemeinmediziner:innen bei Mavie Telemed kann schnell und unkompliziert via myUNIQA gebucht werden. Zwtl.: Starkes Netzwerk für Kinder in Wien Insgesamt stehen in Wien bereits fünf Kinderarztzentren als UNIQA Medical Partner Center zur Verfügung: Kinderarzt NEST - Privatklinik Döbling sowie der Standort im 13. Bezirk, Kinderarztzentrum Glückskind , malacht | Kinderarzt - Gynäkologie - Allgemeinmedizin , MEDINO Gesundheitszentrum für Kind, Frau & Familie und feminin - Zentrum für Frau, Mutter & Kind . Die Zentren NEST, Glückskind und malacht bieten zusätzlich Wochenend- und Feiertagstermine an. Zwtl.: Akut-Versorgt seit 2017: 27.000 Erstversorgungen österreichweit " Unsere rund 1,4 Millionen Kundinnen und Kunden in der Krankenversicherung erwarten schnelle und qualitätsvolle Hilfe - genau das bietet Akut-Versorgt. Die telemedizinische Versorgung von Kindern in Wien ist ein wichtiger weiterer Schritt in unserem Gesundheitsnetzwerk ", so René Knapp . Der Zusatzbaustein Akut-Versorgt bietet UNIQA Kund:innen mit Sonderklasse- oder Privatarztversicherung eine medizinische Erstversorgung außerhalb der regulären Ordinationszeiten . Seit der Einführung 2017 wurden österreichweit bereits rund 27.000 Akutversorgungen geleistet - vor allem bei Rücken-, Hals- oder Ohrenschmerzen, Infekten, Magen-Darm-Beschwerden und kleineren Verletzungen. UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. Rückfragehinweis: UNIQA Insurance Group AG Mag. Natascha A. Smole Telefon: +43 664 88827382 E-Mail: natascha.smole@uniqa.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0062 2025-12-12/10:07