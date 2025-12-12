Bayer - Gaps, die offen bleiben, …

… sind ein Signal der Stärke! Dieses Mantra bezüglich auftretender Kurslücken betonen wir immer wieder. Der Kursverlauf der Bayer-Aktie liefert einmal mehr ein Lehrbuchbeispiel für diese These. Zunächst erfolgte der Abschluss der zuletzt mehrfach diskutierten S-K-S-Umkehr mit einem Aufwärtsgap (27,89 EUR zu 29,48 EUR), später wurde die erfolgreiche Trendwende durch eine zweite Kurslücke (30,66 EUR zu 33,04 EUR) bestätigt. Dank des neuen Verlaufshochs (36,62 EUR) ist der Titel auf dem besten Weg, das Widerstandsbündel aus der Abwärtskurslücke vom November 2023 (37,94 EUR zu 39,56 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 39,25 EUR) unmittelbar anzusteuern. Perspektivisch ergibt sich aus der vorliegenden inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sogar ein langfristiges Kursziel im Bereich von 42 EUR. Zusätzlichen Rückenwind liefert z. B. die Relative Stärke nach Levy: Gemäß dem „HSBC Trendkompass“ ist die Bayer-Aktie inzwischen der „Top-Momentumtitel“ unter den deutschen „blue chips“. Als Absicherung bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder das jüngste Aufwärtsgap oder aber die Nackenzone der S-K-S-Umkehr bei 30 EUR an.

Bayer (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: LSEG, tradesignal²

