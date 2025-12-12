Broadcom & KI-Chips: Die unterschätzte Nvidia-Alternative? Wachstum, Risiken & fairer Wert









Broadcom zählt heute zu den vielseitigsten Technologiekonzernen weltweit und vereint leistungsstarke Halbleiterlösungen mit strategisch wichtiger Infrastruktursoftware. Entstanden aus zahlreichen Fusionen und Übernahmen – von der ursprünglichen Broadcom Corporation (1991) über die Avago-Übernahme bis hin zu CA Technologies, Symantec und zuletzt VMware – hat sich ein Konzern geformt, der tief in Rechenzentren, Netzwerken, Cloud-Architekturen und zunehmend auch in KI-Infrastrukturen verankert ist. Besonders im Bereich Custom-KI-Chips, Netzwerktechnologie und Software mit wiederkehrenden Umsätzen nimmt Broadcom eine Schlüsselrolle ein, die am Markt häufig weniger beachtet wird als die Dominanz von Nvidia.





In der heutigen Aktienanalyse schauen wir auf die aktuellen Quartalszahlen, den Ausblick des Managements und die Frage, ob Broadcom tatsächlich als „Nvidia-Alternative“ im KI-Zeitalter taugt. Wie nachhaltig ist das Wachstum, wo liegen die größten Risiken – etwa bei Margen, Integration von VMware oder Bewertung – und welcher faire Wert lässt sich aus Fundamentaldaten und Charttechnik ableiten? Genau diese Punkte beleuchten wir kompakt und ordnen ein, ob die Broadcom-Aktie aktuell eher Chance oder Risiko für Anleger darstellt.









