Dax höher erwartet - Inflation und Ukraine im Blick

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent fester bei 24.294,61 Punkten geschlossen. Die wichtigsten US-Indizes fanden hingegen keine klare Richtung. Die Anleger waren hin- und hergerissen zwischen der Zinssenkung der US-Notenbank Fed und negativ aufgenommenen Zahlen des Software-Konzerns Oracle.

Am Freitag warten Anleger auf die endgültigen Inflationsdaten für Deutschland im November. Die Teuerungsrate dürfte über der von der Europäischen Zentralbank angestrebten Zwei-Prozent-Marke verharren. Die Verbraucherpreise sind einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes zufolge erneut um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Die Statistiker wollen nun Details nennen, was die Teuerung angetrieben und gebremst hat.

Im Fokus steht auch die Geopolitik. Die EU-Staaten wollen sich am Freitag darauf einigen, die in Europa eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen auf unbestimmte Zeit festzusetzen. Damit soll die bisher notwendige, alle sechs Monate stattfindende Verlängerung der Maßnahme ersetzt und ein mögliches Veto durch moskaufreundliche Staaten wie Ungarn oder die Slowakei verhindert werden.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.294,61

EuroStoxx50 5.753,96

EuroStoxx50-Future 5.755,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 48.704,01 +1,3%

Nasdaq

S&P 500 6.901,00 +0,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 50.862,41 +1,4%

Shanghai 3.888,83 +0,4%

Hang Seng 25.962,24 +1,7%

