Positiver Start - Dax nimmt Vormonatshoch ins Visier
Der Dax dürfte am Freitag mit weiteren Gewinnen das Vormonatshoch bei 24.441 Punkten ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn rund 0,4 Prozent höher auf 24.390 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hatte.
Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der Dax es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen. Der Dow Jones Industrial hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der Nasdaq schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.
USA: Dow mit Rekord, Nasdaq im Minus
Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz.
Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze auf rund 48.756 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zum Handelsschluss betrug das Plus 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte.
Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben. Anders der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der Nasdaq 100 gab um 0,35 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach, grenzte aber deutlich höhere Verluste ein. Der S&P 500 schloss mit 0,21 Prozent moderat im Plus bei 6.901,00 Zählern.
Asien: Gewinne
Positive Vorgaben von der Wall Street haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang nach oben getrieben. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende eineinhalb Prozent zu. Auch in Hongkong und den Festlandbörsen Chinas ging es deutlich nach oben.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|50.836
|+ 1,48 Prozent
|Hang Seng
|25.530
|+ 0,35 Prozent
|CSI 300
|4.574
|+ 0,52 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|127,41
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,86
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,15
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1738
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|155,77
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|182,85
|+ 0,02 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 22 (25) EUR - 'BUY'
BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 54,60 (56,40) EUR - OUTPERFORM
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 17,50 (16) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 51 (46,50) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN SETZT EON, ENEL, ENDESA, NATIONAL GRID AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'
JPMORGAN SETZT RWE AUF 'ANALYST FOCUS LIST' UND 'POSITIVE CATALYST WATCH'
WILLIAM O'NEIL STARTET BILFINGER MIT 'BUY'
Redaktion onvista/dpa-AFX
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–