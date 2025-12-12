Der Dax dürfte am Freitag mit weiteren Gewinnen das Vormonatshoch bei 24.441 Punkten ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn rund 0,4 Prozent höher auf 24.390 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hatte.

Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der Dax es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen. Der Dow Jones Industrial hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der Nasdaq schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.

USA: Dow mit Rekord, Nasdaq im Minus

Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz.

Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze auf rund 48.756 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zum Handelsschluss betrug das Plus 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte.

Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben. Anders der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der Nasdaq 100 gab um 0,35 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach, grenzte aber deutlich höhere Verluste ein. Der S&P 500 schloss mit 0,21 Prozent moderat im Plus bei 6.901,00 Zählern.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.704 + 1,34 Prozent &P 500 6.901 + 0,21 Prozent Nasdaq 23.593 - 0,25 Prozent

Asien: Gewinne

Positive Vorgaben von der Wall Street haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang nach oben getrieben. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende eineinhalb Prozent zu. Auch in Hongkong und den Festlandbörsen Chinas ging es deutlich nach oben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.836 + 1,48 Prozent Hang Seng 25.530 + 0,35 Prozent CSI 300 4.574 + 0,52 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,41 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,86 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,15 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 61,72 USD - 0,29 USD WTI 58,05 USD - 0,37 USD

