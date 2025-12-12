Deutsche Börse-News: "Kurzfristig bleibt Markt nervös & volatil"(Kryptowährungen)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Trotz Erholung kostet der Bitcoin immer noch gut ein Viertel weniger als im Oktober. Nur eine gesunde Korrektur oder kommt jetzt der Kryptowinter? So mancher sieht positive Zeichen.

11. Dezember 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Kryptowährungen bleiben unter Druck. "Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, die Zinssenkung der Fed sowie die Ankündigung des Endes der quantitativen Straffung sorgten nicht für Unterstützung der Kursentwicklung", stellt André Dragosch vom Krypto-ETN-Emittenten Bitwise fest.

Nach dem Allzeithoch von fast 126.0000 US-Dollar Anfang Oktober war der Bitcoin im November bis auf 80.000 US-Dollar gefallen. In den sozialen Medien war schon vom nächsten "Krypto-Winter" die Rede. Nach einer kleinen Erholung hat sich die wichtigste Kryptowährung nun auf niedrigerem Niveau stabilisiert, am Donnerstagmorgen sind es 90.1500 US-Dollar. Allerdings sind damit alle Gewinne seit Jahresanfang weg. In Euro ergibt sich sogar ein Minus von 14 Prozent. Bei anderen Währungen sind es ähnlich aus: So kostet Ethereum nach 4.951 US-Dollar im Hoch im August jetzt nur noch 3.195 US-Dollar.

Gründe nicht eindeutig

Ganz neu ist ein solcher Einbruch für Kryptowährungen nicht: Zwischen Januar und April dieses Jahres war der Bitcoin schon einmal um über 20 Prozent gefallen, zwischen November 2021 und Ende 2022 sogar um über 70 Prozent. Bislang waren solche Kursrückgänge aber oft durch Betrugsskandale ausgelöst, etwa rund um die Kryptobörse FTX. Für den aktuellen Rückgang fehlt jedoch die eindeutige Erklärung. Die Sorgen um eine KI-Blase spielen eine Rolle, heißt es, ebenso, dass die US-Zinsen trotz jüngstem Zinsschritt nicht so schnell und deutlich sinken wie erhofft. Zudem kommt in den USA der "Clarity Act" nicht voran, also das Gesetz für eine Regulierung des Kryptomarktes.

Krypto-ETN-Handel: Hohe Abflüsse in den USA

Im November verzeichnen physisch gedeckte Bitcoin-ETNs in Europa WisdomTree zufolge Nettozuflüsse in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, seit Jahresanfang waren es damit 1,8 Milliarden US-Dollar. In den USA flossen im November hingegen 4,6 Milliarden US-Dollar aus Bitcoin-Trackern ab. Das lässt das Plus seit Jahresanfang auf 22,3 Milliarden US-Dollar schrumpfen. Bei Ethereum ist es ähnlich: Zuflüsse in Europa stehen Abflüssen weltweit gegenüber.

Im Handel mit Krypto-ETNs geht es trotz der Turbulenzen eher ruhig zu. Jonas Völker von Lang & Schwarz berichtet von niedrigen Umsätzen - mit Käufen und Verkäufen. "Schwerpunkt sind eindeutig die großen Währungen Bitcoin, Ethereum, Ripple und Solana", bemerkt er. Kleine Währungen spielten keine Rolle. "Viel los ist nicht", erklärt auch Ivo Orlemann von der ICF Bank. Er sieht den WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) von den Umsätzen her vorne.

"Korrektur deutlich milder als in der Vergangenheit"

Maximiliaan Michielsen von 21shares sieht aktuell erste Anzeichen einer Stabilisierung im Kryptobereich. Die zuletzt sehr hohe Korrelation zwischen Krypto- und Tech-Werten könne nicht fortgeschrieben werden. "Langfristig sichern die grundlegenden Eigenschaften von Bitcoin - festes Angebot und zunehmende institutionelle Akzeptanz - seine Rolle als risikoarmes Asset mit geringer Korrelation", meint er.

Laut Johanna Belitz vom Emittenten Valour spricht vieles dafür, dass die jüngste Schwächephase eine Korrektur ist innerhalb des laufenden Zyklus - kein struktureller Wendepunkt. "Die aktuelle Korrektur fällt deutlich milder aus als in der Vergangenheit, institutionelle Investoren sorgen für eine stabilere Nachfrage, und die makroökonomischen Rahmenbedingungen bleiben tendenziell unterstützend", bemerkt sie. Ein massiver Einbruch wie in früheren Zyklen wäre nur bei einer deutlichen Eintrübung der globalen Risikolage wahrscheinlich. "Dafür gibt es aktuell jedoch wenig Hinweise."

Für Maximilian Wienke von der Handels- und Investmentplattform eToro zeigt der Rücksetzer zwar die Anfälligkeit des Kryptomarkts. "Zu viele gehebelte Long-Positionen führten zu Liquidationen - und diese wiederum zu weiterem Verkaufsdruck", stellt er fest. Mittelfristig sprächen aber Faktoren wie Zinsen, Adoption und ETFs weiterhin für die Kryptowährung. "Kurzfristig bleibt der Markt jedoch nervös und sehr volatil."

+++

Vor allem Bitcoin-Tracker

Im Krypto-ETN-Handel auf Xetra geht es meist um Bitcoin-Tracker: Umsatzspitzenreiter im November war der iShares Bitcoin (XS2940466316), ebenfalls viel gehandelt wurden Bitcoin-ETNs von CoinShares, WisdomTree, Bitwise, 21shares, VanEck und Fidelity. Unter den Top-Ten finden sich aber auch der 21shares Solana Staking, der VanEck Ethereum und der 21shares XRP (Ripple).

+++

Von Anna-Maria Borse, 11. Dezember 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)