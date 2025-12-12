W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1731 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1731 (Donnerstag: 1,1714) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8524 (0,8536) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87670 (0,87510) britische Pfund, 182,99 (182,25) japanische Yen und 0,9333 (0,9333) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro verharrt auf höherem Niveaugestern, 20:53 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro legt erneut zugestern, 17:23 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chance durch Kernkraft: Vom Zykliker zum Schlüsselspieler der Energiewendeheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden