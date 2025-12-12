Die Weihnachtsrally läuft
Der deutsche Markt startet mit Rückenwind ins Wochenende: Der DAX setzt seine Erholung fort, während der Euro‑Stoxx‑50 nur noch knapp unter früheren Höchstständen notiert. Die positive Wall‑Street‑Vorgabe nach der jüngsten Fed‑Lockerung – begleitet von einem Rekordschluss im S&P 500 – stützt die Stimmung zusätzlich.
Makroökonomischer Überblick
Deutschland: Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HICP) für November 2025 wurde final mit +2,6 % J/J bestätigt – unverändert zur Vorabschätzung. Die Kernrate (HICP ex Energie & Lebensmittel) lag laut Statistik‑Update bei rund +3,0 %, während der nationale CPI für November weiterhin +2,3 % J/J ausweist.
Aktien im Kurzüberblick
Broadcom (AVGO): In der Indikation schwankend – nachbörslich zunächst kräftig, dann wieder leichter. Auslöser sind starke Zahlen und der Ausblick auf eine Verdopplung der KI‑Chipumsätze im laufenden Quartal; zugleich sorgten Aussagen im Call zeitweise für Verwirrung.
Lululemon : Lululemon sorgt zum Wochenausklang für ein Ausrufezeichen: Die Aktie springt nachbörslich zweistellig, nachdem der Athleisure‑Konzern überraschend einen CEO‑Wechsel ankündigte, die Rückkäufe aufstockte und zugleich besser als erwartete Quartalszahlen vorlegte.
Deutsche Telekom: Vorbörslich freundlich gesehen. Rückenwind kommt von der US‑Tochter T‑Mobile US, die ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 14,6 Mrd. USD für 2026 angekündigt hat – ein Impuls, der erfahrungsgemäß auch auf den Muttertitel abstrahlen kann.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Dow Jones
|Bull
|UG5V1N
|71,31
|40466,825513 Punkte
|5,81
|Open End
|EUR/USD
|Bull
|UN135L
|7,1
|1,09071 USD
|14,06
|Open End
|Gold
|Bull
|UG9Y3P
|50,39
|3705,03713 USD
|7,32
|Open End
|Bilfinger SE
|Bull
|HD9ZW2
|6,58
|42,954308 EUR
|7,04
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1AK0
|6,86
|23775,746303 Punkte
|38,51
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2025; 09:25 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG9W91
|1,33
|23488,038577 Punkte
|30
|Open End
|S&P 500
|Short
|HD6S3R
|1,44
|8280,953042 Punkte
|-5
|Open End
|DAX®
|Long
|UG5RM8
|7,93
|22562,480281 Punkte
|14
|Open End
|Oracle
|Long
|HD31S1
|0,87
|159,119748 USD
|5
|Open End
|Deutsche Telekom
|Long
|UG44GV
|4,43
|17,950574 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2025; 09:40 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen