Die Weihnachtsrally läuft

Der deutsche Markt startet mit Rückenwind ins Wochenende: Der DAX setzt seine Erholung fort, während der Euro‑Stoxx‑50 nur noch knapp unter früheren Höchstständen notiert. Die positive Wall‑Street‑Vorgabe nach der jüngsten Fed‑Lockerung – begleitet von einem Rekordschluss im S&P 500 – stützt die Stimmung zusätzlich.

Makroökonomischer Überblick

Deutschland: Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HICP) für November 2025 wurde final mit +2,6 % J/J bestätigt – unverändert zur Vorabschätzung. Die Kernrate (HICP ex Energie & Lebensmittel) lag laut Statistik‑Update bei rund +3,0 %, während der nationale CPI für November weiterhin +2,3 % J/J ausweist.

Aktien im Kurzüberblick

Broadcom (AVGO): In der Indikation schwankend – nachbörslich zunächst kräftig, dann wieder leichter. Auslöser sind starke Zahlen und der Ausblick auf eine Verdopplung der KI‑Chipumsätze im laufenden Quartal; zugleich sorgten Aussagen im Call zeitweise für Verwirrung.

Lululemon : Lululemon sorgt zum Wochenausklang für ein Ausrufezeichen: Die Aktie springt nachbörslich zweistellig, nachdem der Athleisure‑Konzern überraschend einen CEO‑Wechsel ankündigte, die Rückkäufe aufstockte und zugleich besser als erwartete Quartalszahlen vorlegte.

Deutsche Telekom: Vorbörslich freundlich gesehen. Rückenwind kommt von der US‑Tochter T‑Mobile US, die ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 14,6 Mrd. USD für 2026 angekündigt hat – ein Impuls, der erfahrungsgemäß auch auf den Muttertitel abstrahlen kann.

