EQS-AFR: Aurubis AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aurubis AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Aurubis AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.12.2025 / 11:59 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Aurubis AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026

Ort:

https://www.aurubis.com/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026

Ort:

https://www.aurubis.com/financialpublications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026

Ort:

https://www.aurubis.com/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026

Ort:

https://www.aurubis.com/financialpublications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026

Ort:

https://www.aurubis.com/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026

Ort:

https://www.aurubis.com/financialpublications

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Internet: www.aurubis.com

