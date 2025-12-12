EQS-AFR: Aurubis AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.12.2025 / 11:59 CET/CEST
Hiermit gibt die Aurubis AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026
Ort:
https://www.aurubis.com/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026
Ort:
https://www.aurubis.com/financialpublications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026
Ort:
https://www.aurubis.com/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 02.12.2026
Ort:
https://www.aurubis.com/financialpublications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026
Ort:
https://www.aurubis.com/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026
Ort:
https://www.aurubis.com/financialpublications
