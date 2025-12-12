W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Beteiligungs AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Beteiligungs AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:

https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/

12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.dbag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2244950 12.12.2025 CET/CEST

Deutsche Beteiligungs AG

