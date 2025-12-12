EQS-AFR: Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Beteiligungs AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Deutsche Beteiligungs AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort:
https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort:
https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Beteiligungs AG
|Untermainanlage 1
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.dbag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2244950 12.12.2025 CET/CEST