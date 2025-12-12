EQS-AFR: Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Beteiligungs AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Deutsche Beteiligungs AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/

