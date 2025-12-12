W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Rheinmetall AG: Saori Dubourg, Kauf

EQS Group · Uhr
Rüstung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.12.2025 / 13:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Saori
Nachname(n):Dubourg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.592,0000 EUR31.840,000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.592,0000 EUR31.840,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:xetra
MIC:XETR

12.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.rheinmetall.com
Rheinmetall

