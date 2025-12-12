EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 18,00, Fälligkeit 12/2026, geschrieben und verkauft zu je EUR 3,50
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.12.2025 / 10:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Alexander
|Nachname(n):
|von Witzleben
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Verbio SE
b) LEI
|529900W51PINCFFALS96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|ISIN:
|DE000C649GD3
b) Art des Geschäfts
|100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 18,00, Fälligkeit 12/2026, geschrieben und verkauft zu je EUR 3,50
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,5000 EUR
|35.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,5000 EUR
|35.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|EUREX
|MIC:
|XEUR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verbio SE
|Thura Mark 18
|06780 Zörbig
|Deutschland
|Internet:
|www.verbio.de
