EQS-News: Börse Hannover: Erfolgreiches 1. Jahr der European Investor Exchange - Erweiterung der Handelszeiten bis 23:00 Uhr

Börse Hannover: Erfolgreiches 1. Jahr der European Investor Exchange - Erweiterung der Handelszeiten bis 23:00 Uhr Hannover, 12.12.2025 – Die Börse Hannover blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr der European Investor Exchange zurück. Mit stetig steigenden Nutzerzahlen und Handelsumsätzen konnte sich das neue elektronische Handelssystem der Börse Hannover gut am Markt positionieren. „Wir, wie auch unser Kooperationspartner Scalable Capital, sind mit der Entwicklung der European Investor Exchange im ersten Jahr sehr zufrieden und möchten den Handelsplatz aktiv weiter ausgestalten“, erklärt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG.



In diesem Zuge erweitert die European Investor Exchange nochmals ihre Handelszeiten: Ab dem 15.12.2025 ist der Handel börsentäglich bis 23:00 Uhr möglich. Bisher kann von 07:30 bis 22:00 Uhr gehandelt werden.



Gründe für die Verlängerung der Handelszeit der European Investor Exchange sind der zunehmend internationale Handel und der damit einhergehende Wunsch der Handelsteilnehmer und Anleger nach mehr zeitlicher Flexibilität.



„Die European Investor Exchange feiert ihren ersten Geburtstag und wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken“, ergänzt Dirk Urmoneit, Chief Strategy Officer von Scalable Capital. „Mit einer um eine Stunde längeren Handelszeit am Abend bieten wir Privatinvestoren mehr Flexibilität. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Börse Hannover und der European Investor Exchange weiter zu wachsen.“



Die elektronische Handelsplattform European Investor Exchange ist eine gemeinsame Initiative der Börse Hannover und Scalable Capital. Sie ist speziell auf die Bedürfnisse von Investorinnen und Investoren in Europa zugeschnitten.



Weitere Informationen unter: www.european-investor-exchange.com/de



Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX), der Global Ethical Values Index (GEVX) sowie der GCX Paris Aligned gehören. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.

Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de

