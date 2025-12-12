EQS-News: CLAAS weiht Logistikzentrum in Harsewinkel ein

EQS-News: CLAAS KGaA mbH / Schlagwort(e): Sonstiges

12.12.2025

Harsewinkel, 12.12.2025 – Mit einer Gesamtinvestition von rund 30 Millionen Euro erweitert CLAAS die Produktion am Stammsitz in Harsewinkel um 5.000 m² und bietet Raum für rund 100 moderne Büroarbeitsplätze. Dieses zentrale Infrastrukturprojekt sichert nicht nur die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, sondern ermöglicht auch den Serienstart der neuen JAGUAR 1000er Feldhäcksler-Baureihe. Gleichzeitig wendet CLAAS modernste und nachhaltige Technologien in seinen Produktionsprozessen an.



Jan-Hendrik Mohr, CEO der CLAAS Gruppe: „Heute ist ein besonderer Tag für CLAAS: Mit der Einweihung unseres neuen Logistikzentrums am Stammsitz in Harsewinkel setzen wir ein starkes Zeichen für Modernisierung und Innovation. Das Logistikzentrum bildet das Herzstück unserer Produktion und spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung unserer weltweit führenden Produkte. Diese Investition zeigt, wie Digitalisierung, Automatisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Praxiseinsatz erfolgreich miteinander verbunden werden.“



Das Gebäude erfüllt die neuesten energetischen Standards. Dabei wird sowohl Geothermie- und Photovoltaiktechnik umfänglich eingesetzt und liefert damit Wärme und elektrische Energie bei höchster Umweltschonung.



Auch durch die Unterstützung des vom Land NRW geförderten Projekts Datenfabrik.NRW konnten neue Methoden in der Planungsphase eingesetzt werden. Zum Beispiel ist die Gebäude- und Anlagenplanung vollständig digital in einer dreidimensionalen Layoutplanung virtuell erfolgt. Neue Simulationsverfahren ermöglichten die Logistik von Transportboxen vorzuplanen und dann optimiert in die Praxis umzusetzen.



Im Rahmen des Gesamtkonzepts wurden durch das Projekt auch die Logistik- und Produktionsprozesse im Werk vereinheitlicht und optimiert. Die umfängliche Automatisierung der Logistik ermöglicht Kostensenkung und Produktivitätssteigerung.



Über CLAAS

Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen ist CLAAS weltweit erfolgreich vertreten. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 11.500 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 4,9 Mrd. Euro.

