EQS-News: Die Regierung Angolas startet eine internationale öffentliche Ausschreibung für das Management des Namibe-Korridors

12.12.2025 / 14:00 CET/CEST

LUANDA, Angola, 12. Dezember 2025/APO Group/ -- Das Verkehrsministerium der Republik Angola (www.MinTrans.gov.ao) hat heute, am 5. Dezember, die öffentliche Ausschreibung für die Konzession des Betriebs, der Verwaltung und der Instandhaltung des Namibe-Korridors gestartet. Interessierte Unternehmen können ihre Vorschläge bis zum 4. Mai 2026 einreichen.

Die Konzession, mit einer anfänglichen Laufzeit von 30 Jahren und verlängerbar auf bis zu 50 Jahre, umfasst den Betrieb, die Verwaltung, die Instandhaltung und den Erhalt der Eisenbahnlinie Moçâmedes–Menongue, einschließlich des rollenden Materials, der zugehörigen Infrastruktur, der Werkstätten und des Ausbildungszentrums. Sie beinhaltet außerdem die Möglichkeit, neue Streckenabschnitte, Erweiterungen und Verbindungen zu planen und zu bauen, einschließlich Bahnverbindungen zur Republik Namibia und in einer späteren Phase zur Republik Sambia.

Bei der Auftaktveranstaltung erklärte der Staatssekretär für Landverkehr, Jorge Bengue, dass das Verfahren eine strategische Chance für internationale Betreiber mit nachweislicher Erfahrung im Eisenbahnsektor darstellt. „Der Namibe-Korridor hat das Potenzial, Angolas Rolle als regionale Logistikplattform zu stärken, Lieferketten zu optimieren, neue Investitionen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte zu erhöhen. Wir rechnen mit einem dynamischen Ausschreibungsprozess und einer starken Beteiligung etablierter Branchenakteure“, sagte er.

Jorge Bengue betonte zudem, dass Angola in den vergangenen Jahren strukturelle Reformen durchgeführt hat, die die Rechtssicherheit gestärkt und ein wettbewerbsfähigeres Geschäftsumfeld geschaffen haben. Der Erfolg der Konzession des Lobito-Korridors hat gezeigt, dass das Land in der Lage ist, Partnerschaftsmodelle umzusetzen, die private Investitionen fördern und die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur beschleunigen.

Bewerben können sich Einzelunternehmen oder Konsortien mit nachweislicher Erfahrung im Management von Eisenbahninfrastruktur und Gütertransporten. Die detaillierten technischen und finanziellen Anforderungen sind in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt, die gegen eine Gebühr von 20.000 USD oder dem Gegenwert in Kwanza zum Wechselkurs der Nationalbank von Angola erhältlich sind.

Der Namibe-Korridor umfasst die Moçâmedes-Eisenbahn mit einer Gesamtlänge von 855 km sowie den Hafen von Namibe und bildet eine strategische Logistikachse für den Export von Mineralien, Natursteinen, Agrarprodukten und anderen Gütern. Die Infrastruktur ermöglicht eine theoretische Kapazität von bis zu 5 Millionen Tonnen pro Jahr und dient als Verbindungspunkt für die Binnenländer der Region, in Koordination mit den Korridoren von Lobito und Walvis Bay.

Dieser Korridor trägt auch zur Tourismusentwicklung und zur regionalen Integration bei, stärkt Angolas Position auf den Handelsrouten Atlantik–Indischer Ozean und festigt die Rolle des Landes als bedeutendes Handelsdreieck innerhalb Afrikas.

Bildunterschrift: Offizieller Start der öffentlichen Ausschreibung unter dem Vorsitz des Staatssekretärs für Landverkehr, Jorge Bengue

