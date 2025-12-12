Führungswechsel bei Meyer Werft - Airbus-Manager wird neuer Chef

Berlin, 12. Dez (Reuters) - Die vom Staat gerettete Meyer Werft bekommt einen neuen Chef.

Der langjährige Airbus-Manager André Walter tritt den Posten zum 1. Juli 2026 an, wie die Schiffbaugruppe aus Papenburg am Freitag mitteilte. Der seit 2022 amtierende Vorsitzende der Geschäftsführung von Airbus Aerostructures und der Airbus GmbH in Hamburg folge auf Bernd Eikens, der seinen Posten planmäßig und auf eigenen Wunsch übergebe. "Der bevorstehende Führungswechsel ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens", erklärte der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies. Walter bringe mit seiner Erfahrung beste Voraussetzungen mit, "um die Wettbewerbsfähigkeit der Meyer Werft weiter zu stärken und den Weg in eine erfolgreiche Zukunft mitzugestalten".

Der Bund und das Land Niedersachsen hatten das 1795 gegründete Unternehmen gerettet und dies auch damit begründet, Know-How beim Schiffsbau in Deutschland zu erhalten. Lies betonte, das Engagement der öffentlichen Hand für den Standort habe zehntausende direkte und indirekte Arbeitsplätze gesichert.

Bund und Land sind Ende 2024 als Gesellschafter mit je rund 40 Prozent der Anteile bei der Meyer Wert eingestiegen und brachten insgesamt 400 Millionen Euro Eigenkapital ein. Zudem sichert die öffentliche Hand mit Bürgschaften Bankkredite von 2,6 Milliarden Euro ab. Die Eignerfamilie Meyer hält in den kommenden Jahren rund 20 Prozent und hat eine Art Rückkaufoption. Bis etwa 2028 soll die Werft stabilisiert werden.

