W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Neue Abgabe auf Importe von Billigwaren in EU

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU erhöht im Kampf gegen unerwünschte Billigimporte die Importkosten. Die Mitgliedsstaaten verständigten sich darauf, dass jedes Paket mit einem Warenwert bis 150 Euro ab Juli 2026 mit einer Abgabe in Höhe von drei Euro belegt ist./rdz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden