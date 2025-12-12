W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG (von GBC AG): Andienen (Tender)

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG - von GBC AG

12.12.2025 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu STINAG Stuttgart Invest AG

     Unternehmen:               STINAG Stuttgart Invest AG
     ISIN:                      DE0007318008

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Andienen (Tender)
     Kursziel:                  15,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Geplantes Delisting. Empfehlung zum Andienen zu 15,50 EUR.

Die STINAG Stuttgart Invest AG hat kürzlich den geplanten Widerruf der
Einbeziehung ihrer Aktien in den Börsenhandel im Freiverkehr in Stuttgart
und München angekündigt und hierzu eine Delistingvereinbarung mit ihrer
Mehrheitsaktionärin, der Brasserie Holding SA, abgeschlossen. In diesem
Zusammenhang wird ein freiwilliges öffentliches (Teil-)Erwerbsangebot zu
einem Preis von 15,50 EUR je Aktie in bar unterbreitet, das keiner
Mindestannahmeschwelle unterliegt und rechtlich nicht als klassisches
Delisting-Angebot im Sinne des WpÜG einzuordnen ist. Nach Wirksamwerden des
Delistings werden die Aktien voraussichtlich nicht mehr an einem
inländischen organisierten Markt oder einem vergleichbaren ausländischen
Markt gehandelt werden.

Aus Sicht der Minderheitsaktionäre stellt das angekündigte Delisting unseres
Erachtens einen substantiellen Einschnitt dar, da künftig mit einer
fehlenden oder deutlich reduzierten Handelbarkeit, eingeschränkter
Preisfindung und dauerhaft erhöhter Illiquidität zu rechnen ist. Die
Möglichkeit, größere Positionen nach dem Rückzug von der Börse marktgerecht
zu veräußern, wird erwartungsgemäß erheblich eingeschränkt sein und
typischerweise nur noch mit signifikanten Abschlägen auf den inneren Wert
möglich werden. Gleichzeitig ist nach der aktuellen Struktur des Angebots
nicht davon auszugehen, dass kurzfristig ein Squeeze-out oder eine sonstige
strukturelle Maßnahme mit einem höheren Abfindungspreis folgen wird.

Obgleich wir die Aktie aus fundamentaler Sicht weiterhin als deutlich
unterbewertet einschätzen (unser bisheriges Kursziel der Studie vom
18.09.2025 lag bei 26,55 EUR) und der Angebotspreis von EUR 15,50 je Aktie
diese langfristige Werterwartung keineswegs widerspiegelt, ist der
Angebotspreis unseres Erachtens vor dem Hintergrund des anstehenden
Delistings dennoch die beste Möglichkeit, einen sicheren Exit zu
realisieren.

Angesichts der künftigen Nachteile eines Verbleibs in einer nicht
börsennotierten Gesellschaft überwiegt aus unserer Sicht klar der Nutzen
einer Annahme des Angebots. Eine Realisierung des höheren fairen
Bewertungsniveaus sehen wir nicht mehr als wahrscheinlich an.

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, das angekündigte Erwerbsangebot
anzudienen und die Exit-Möglichkeit zu EUR 15,50 je Aktie zu nutzen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=076b096c5c2dccedf82953f1387d08c8

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum der Fertigstellung: 11.12.2025 (13:30 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 12.12.2025 (11:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=31782f04-d6a3-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2244354 12.12.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
STINAG Stuttgart Invest

Das könnte dich auch interessieren

Franzosen stocken bei Dermatologie-Konzern auf
L'Oréal wird neuer Hauptaktionär von Galderma08. Dez. · dpa-AFX
L'Oréral-Logo auf Glashauswand
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden