Parlament in Thailand aufgelöst - Telefonat mit Trump zu Grenzkonflikt geplant

Bangkok, 12. Dez (Reuters) - Thailands Ministerpräsident Anutin Charnvirakul hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen freigemacht.

Die Entscheidung werde die Handhabung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Kambodscha nicht beeinträchtigen, sagte Anutin am Freitag. Er kündigte für den späten Freitagabend Ortszeit (15.20 Uhr MEZ) ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu dem seit fünf Tagen andauernden Grenzkonflikt mit Kambodscha an. Der Grund für die Auflösung des Parlaments ist ein Streit mit der größten Oppositionsfraktion. König Maha Vajiralongkorn hat den entsprechenden Erlass gebilligt, hieß es am Freitag im Amtsblatt. "Ich gebe die Macht an das Volk zurück", teilte Anutin, der eine Minderheitsregierung anführt, am Donnerstagabend in den sozialen Medien mit. Die Wahlen müssen nun laut Gesetz innerhalb von 45 bis 60 Tagen stattfinden. Ursprünglich war die Auflösung des Parlaments erst für Ende Januar geplant gewesen.

Dem Regierungssprecher Siripong Angkasakulkiat zufolge war der Schritt eine Reaktion auf das Vorgehen der oppositionellen People's Party. "Dies geschah, weil wir im Parlament nicht weiterkommen", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Die Partei habe einen Misstrauensantrag angedroht, nachdem ihre Forderungen, darunter ein Referendum über Verfassungsänderungen, nicht erfüllt worden seien. Der Vorsitzende der People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut, erklärte dagegen, Anutins Bhumjaithai-Partei habe sich nicht an Abmachungen zur Verfassungsreform gehalten.

TRUMP WILL IN GRENZKONFLIKT ERNEUT VERMITTELN

Die politische Krise fällt mit einem schweren Grenzkonflikt mit Kambodscha zusammen, bei dem mindestens 20 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt wurden und in den sich nun US-Präsident Donald Trump erneut eingeschaltet hat. Trump bekräftigte zum dritten Mal in Folge seine Absicht, in dem Konflikt zu vermitteln und einen von ihm im Juli ausgehandelten Waffenstillstand retten zu wollen. Bei einem Ball des Kongresses am Donnerstagabend (Ortszeit) unterstrich er seine Rolle als globaler Friedensstifter. "Wir haben acht Kriege gelöst", sagte Trump. "Obwohl wir bei Thailand und Kambodscha wohl ein paar Anrufe tätigen müssen, aber das werden wir wieder in die Spur bringen", so Trump weiter. Anutin hatte dazu am Donnerstag erklärt, er werde Trump die Situation erläutern, falls dieser anrufe. Thailand bestehe jedoch darauf, dass die Angelegenheit von den beiden Ländern selbst gelöst werde.

GRENZKONFLIKT SEIT MEHR ALS 100 JAHREN

Anutin ist der dritte Ministerpräsident Thailands seit August 2023. Die politische Instabilität belastet die zweitgrößte Volkswirtschaft Südostasiens, die zudem mit US-Zöllen und hoher Verschuldung zu kämpfen hat. Die derzeitigen Kämpfe mit Kambodscha sind die heftigsten seit einem fünftägigen Schlagabtausch mit Raketen und schwerer Artillerie im Juli dieses Jahres. Bei diesen schwersten Zusammenstößen der jüngsten Vergangenheit waren mindestens 48 Menschen getötet und 300.000 vertrieben worden, bevor Trump einen Waffenstillstand vermittelte.

Die Spannungen hatten zugenommen, seit Thailand im vergangenen Monat Deeskalationsmaßnahmen ausgesetzt hatte. Diese waren auf einem von Trump vermittelten Gipfel vereinbart worden und umfassten unter anderem den Abzug von Truppen. Anlass für die Aussetzung war die Verstümmelung eines thailändischen Soldaten durch eine Landmine, die nach Angaben Bangkoks von Kambodscha gelegt worden war. Die Regierung in Phnom Penh weist den Vorwurf zurück.

Die beiden Länder streiten seit mehr als einem Jahrhundert um die Souveränität an nicht markierten Abschnitten entlang ihrer 817 Kilometer langen Grenze. Diese wurde 1907 von Frankreich kartiert, als es Kambodscha als Kolonie beherrschte.

