Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Entscheidungen der Koalition

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Entscheidungen der Koalition:

"Angesichts der Entscheidungen, die sie im Wochentakt fällt, sieht sich die Koalition (...) auf einem guten Weg. (.) Zwar nimmt die schwarz-rote "Modernisierungsagenda" allmählich Gestalt an und erhöht die Koalition das Reformtempo. Doch endet das Jahr der Merz-Regierung auch mit Krisen, Krampf und Kinkerlitzchen. Der große Fortschritt, der jetzt beschlossen wurde, (.) mit dem Straßen und Schienen schnell gebaut werden können, ein Fortschritt, den die Union wieder einmal gegen die SPD erstreiten musste. (.) Ihren Leistungen und Zielen könnte diese Koalition einen guten Dienst erweisen, wenn es ihr mit griffigen Formeln gelänge, Vertrauen und Optimismus zu verbreiten. (.) Der gute Weg, auf dem die Koalition sich wähnt, endet am Warnschild, das die SPD an fast jeder Baustelle aufgestellt hat: Halt! Keine Durchfahrt!"/yyzz/DP/men

