W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Demokratie

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Demokratie:

"Das Vertrauen der Bürger in die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats schwindet immer weiter. Eine aktuelle Umfrage weist aus, dass weder der Bundestag noch die Länderkammer oder die Bundesregierung "viel oder sehr viel Vertrauen" genießen. Fast jeder Zweite der Befragten ist der Meinung, er könnte selbst besser Politik machen, ja sogar besser Recht sprechen als die heute Zuständigen. Natürlich können Bundestag, Bundesregierung und der ganze politische Betrieb mit dem Vorsatz auf die jüngsten Zahlen reagieren, besser zu werden: verständlicher, transparenter, einladender. Aber letztendlich geht das am Problem vorbei. Demokratie zu leben, ist zuallererst eine Bringschuld."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Entscheidung des Supreme Court naht
Donald Trump verteidigt Zölle08. Dez. · dpa-AFX
Donald Trump verteidigt Zölle
Aussage des US-Präsidenten
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein08. Dez. · dpa-AFX
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden