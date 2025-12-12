W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Debatte um die Gesundheitsreform

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Debatte um die Gesundheitsreform:

"Am Schluss bleibt es ein politisches Problem: Würde die Regierung alle Vorschläge intelligent umsetzen, hätte sie dank der sozialen Medien ganz schnell alle gegen sich, denen etwas gekürzt werden soll. Effiziente Kommunikation ist also gefragt."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Entscheidung des Supreme Court naht
Donald Trump verteidigt Zölle08. Dez. · dpa-AFX
Donald Trump verteidigt Zölle
Aussage des US-Präsidenten
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein08. Dez. · dpa-AFX
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden