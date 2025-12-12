Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Datenschutz

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Datenschutz:

"Wer hierzulande über Datenschutz stöhnt, der schiebt das Problem gern auf die EU. Die schuf vor bald zehn Jahren die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Vielen gilt sie als der Ursprung des Übels, ein Labyrinth aus Einwilligungserklärungen und Cookie-Bannern, das das Leben schwer und kompliziert gemacht hat. Doch das geht an der Realität vorbei. Die DSGVO gilt bekanntlich in der ganzen EU. Doch Länder wie Estland sind Deutschland digital weit voraus. Es kann also nicht nur an der DSGVO liegen. Aber was ist es dann?

Ein Problem liegt, mal wieder, in der föderalen Struktur Deutschlands. Und dass auch viele nichtöffentliche Unternehmen einen Datenschutzbeauftragen haben müssen, legt nicht etwa die DSGVO fest, sondern das deutsche Bundesdatenschutzgesetz. Die Datenschutz-Bürokratie in Deutschland ist in großen Teilen hausgemacht."/DP/jha