TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 22:00 USA: Nasdaq gibt Index-Änderungen bekannt TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig) 08:00 GBR: BIP 10/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25 08:30 DEU: DIW, Pressegespräch Konjunkturprognose Winter 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25 17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau 09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025» 10:00 BEL: Treffen der EU-Finanzminister ITA: Großer Streik in Italien gegen Haushaltspläne von Meloni-Regierung

