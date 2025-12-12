TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25 03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 11/25 08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25 14:30 USA: Empire State Index 12/25 16:00 USA: NAHB-Index 12/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Chemiegipfel Ostdeutschland 2025 zum Thema «Beschäftigungssicherung und Erhaltung der Standorte» 10:30 DEU: 8. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum, Berlin U. a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko 11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden 11:05 DEU: Hybrid-Pk zur Zukunft der Meyer Werft mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) 12:00 DEU: Bundesbank zur Bargeldakzeptanz und zur Entwicklung des Marktes für Zahlungskarten in Deutschland BEL: Treffen der EU-Außenminister BEL: Treffen der EU-Minister für Energie

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi