US-Anleihen: Leichte Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 112,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Die Märkte durften laut Commerzbank noch einmal durchatmen, bevor kommende Woche wohl ein "hektisches Jahresfinish" anstehe. Unter anderem werden dann Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht./jsl/jha/

