US-Wettbewerbsbehörde will von Henkel geplante Übernahme in den USA verhindern

Düsseldorf, 12. Dez (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Henkel stößt bei der geplanten Übernahme eines Rivalen in den USA auf Widerstand.

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC reichte in der Nacht zum Freitag Klage ein, um den Kauf des Bauklebstoff-Herstellers Liquid Nails durch Henkel zu verhindern. Der Düsseldorfer Konzern will die Firma für 725 Millionen Dollar (rund 618 Millionen Euro) vom Finanzinvestor American Industrial Partners erwerben. Henkel ist allerdings bereits Eigentümer der in den USA marktführenden Klebstoff-Marke Loctite. Der FTC zufolge würde der Zusammenschluss die beiden bei weitem größten Marken für Bauklebstoffe vereinen und den direkten Wettbewerb beseitigen.

Henkel erklärte, man habe die Klage zur Kenntnis genommen. "Wir werden uns das jetzt genau anschauen und analysieren", hieß es in der Stellungnahme.

Die FTC will vor allem steigende Preise auf dem Bausektor verhindern. "Bezahlbarer, hochwertiger Wohnraum ist für den amerikanischen Traum unerlässlich, und die Kartellgesetze schützen die Amerikaner vor wettbewerbswidrigen Fusionen, die die Kosten für Produkte zum Bau und zur Instandhaltung von Häusern in die Höhe zu treiben drohen", sagte FTC-Direktor Daniel Guarnera.

