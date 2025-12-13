Wochenrückblick – Zinsentscheid im Fokus

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Federal Reserve gibt Ihre Zinssenkung bekannt und erfüllt die Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger. Die USA, Russland und die Ukraine debattieren um bevorstehende Wahlen. Zudem gab es Unternehmensnachrichten von Broadcom und Oracle.





Globaler Aktienmarkt – Positive Woche für den DAX®, Nadaq-100® und Dow Jones®



Am Freitagmittag lag der DAX® rund 1,30 % über dem Schlusskurs der Vorwoche. Der Nasdaq-100 Index® legte am Donnerstagabend um etwa 2,3 % gegenüber dem Wocheneröffnungskurs zu. Der Dow Jones® konnte sich am Donnerstagabend gegenüber dem Wocheneröffnungskurs mit einer Performance von etwa 1,7 % behaupten. Der S&P 500® legte zum Donnerstagabend um nahezu 0,5 % im Vergleich zum Wocheneröffnungskurs zu,







