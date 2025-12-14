Umfrage: 47 Prozent wollen Russlands Vermögen für Ukraine verwenden

BERLIN (dpa-AFX) - Etwa jeder Zweite in Deutschland ist laut einer Umfrage dafür, Russlands eingefrorene Gelder für die Ukraine zu verwenden. In einer Befragung des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" antworteten 47 Prozent auf eine entsprechende Frage mit "ja". 34 Prozent antworteten mit "nein". 12 Prozent machten keine Angaben, 7 Prozent erklärten, dass ihnen das Thema egal sei. Für die repräsentative Umfrage wurden am 11. und 12. Dezember 1.003 Menschen befragt.

Um wie viel Geld geht es?

Es geht um in der EU eingefrorenes Guthaben der russischen Zentralbank - etwa 210 Milliarden Euro. Die EU hatte am Freitag eine Grundlage geschaffen, um dieses Geld für die Ukraine zu nutzen. 25 der 27 Mitgliedstaaten stimmten dafür, eine Rückübertragung nach Russland unbefristet zu verbieten.

Das Geld soll für langfristige Kredite an die Ukraine genutzt werden. Russland soll es nur zurückbekommen, wenn es nach Kriegsende Reparationen zahlt und vollständige Wiedergutmachung leistet. Die Führung in Moskau läuft Sturm gegen diese Pläne.

Was noch abgefragt wurde

Beim Thema der direkten deutschen Hilfen für Kiew sind die Befragten gespalten. 44 Prozent wollen, dass Deutschland die Ukraine im nächsten Jahr wie bisher oder mehr unterstützt. 42 Prozent wollen, dass es weniger ist. 9 Prozent machten keine Angaben - 5 Prozent ist das Thema egal.

Eine Mehrheit von 53 Prozent rechnet laut Insa zudem nicht damit, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine im nächsten Jahr beendet wird. 31 Prozent sind da optimistischer. 16 Prozent machten keine Angaben. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg./bg/DP/zb