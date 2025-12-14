W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Verletzte nach Bombenangriffen auf Saporischschja

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei russischen Gleitbombenangriffen auf die südostukrainische Großstadt Saporischschja sind mindestens elf Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien zwei Rettungskräfte und ein Polizist, teilte der Gouverneur des Gebiets Iwan Fedorow bei Telegram mit. Von der Verwaltung veröffentlichte Bilder zeigten Schäden an einem Supermarkt in einem Wohngebiet. Saporischschja liegt nur gut 25 Kilometer von der Frontlinie entfernt und wird regelmäßig mit Gleitbomben angegriffen.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/he

